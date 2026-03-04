Alex Schwazer torna in gara: partecipa alla mezza maratona. “È per il mio miglior amico, morto una settimana fa”

Tra i 35 nomi degli atleti iscritti compare anche il suo, Alex Schwazer. Domenica 8 marzo è il giorno del clamoroso ritorno in gara del marciatore altoatesino: a 41 anni ha deciso di partecipare al Campionato italiano assoluto sui 21 chilometri, la mezza maratona, distanza inedita per la marcia. Dopo l’interminabile squalifica per doping, che lo ha tenuto fermo per 8 anni nonostante l’archiviazione in sede penale ottenuta dal tribunale di Bolzano, Schwazer aveva organizzato un evento ad Arco di Trento a luglio 2024 e poi aveva stupito tutti a settembre scorso, firmando il nuovo record europeo master sui 10mila metri. Questa però è la prima volta dopo la squalifica che partecipa a un evento federale.

Schwazer, come riporta IlDolomiti.it, ha confidato che tornerà a marciare “unicamente per Hubert Rabensteier, il mio migliore amico. Aveva soltanto 56 anni, è morto improvvisamente una settimana fa. Glielo devo“. La sua partecipazione è stata confermata dall’Atletica San Biagio, la società veneta per la quale il 41enne di Racines è attualmente tesserata. Schwazer sarà al via alle ore 12.45 sul circuito di Alessandria, al fianco di nomi importanti per la marcia italiana, come Matteo Giupponi e il giovane Giuseppe Disabato.

La mezza maratona di marcia è una prima storica: la disciplina infatti sta cercando di adattarsi alle distanze standard della corsa, quindi i 21,097 km e la maratona classica da 42.195 km. La nuova distanza sbarcherà sulla scena internazionale ai Mondiali a squadre di Brasilia (12 aprile) e poi agli Europei di Birmingham (10-16 agosto). Schwazer in carriera ha raggiunto l’apice con la vittoria dell’oro olimpico nella 50 km a Pechino 2008, ma è stato una specialista anche nella distanza più breve, come dimostra il titolo europeo nella 20 km vinto nel 2010. Oggi l’altoatesino è allenato dall’ex ciclista Domenico Pozzovivo, dopo la lunga collaborazione con Sandro Donati.

Con Schwazer “siamo amici, abbiamo vissuto insieme degli anni di lotta terribile. Siamo sempre in contatto, con amicizia e vicinanza. Ma non ho altro da dire, aspettiamo tranquillamente che questo ragazzo possa rifare una gara per quella che è la sua passione, punto e basta insomma”, ha commentato proprio l’ex allenatore a LaPresse. Donati sulle possibilità di Schwazer ha aggiunto: “Aspettiamo la gara, facciamogliela fare tranquillamente, Alex è ormai un uomo maturo e sa gestirsi negli allenamenti”. “Lui è un atleta, adesso come tale è il momento della sua soddisfazione, della passione e basta“, ha spiegato il decano degli allenatori italiani e tra i massimi esponenti della lotta al doping in Italia. “Noi possiamo solo guardare, io gli sono vicino e anzi andrò pure a vedere la gara”, ha concluso Donati.

Le tappe e le anomalie del caso Schwazer

Nel 2008, dopo la prima positività, Alex Schwazer decise di patteggiare la pena e collaborare con la giustizia, affidandosi all’allenatore Sandro Donati, simbolo della lotta al doping, per preparare il suo ritorno alle gare per i Giochi di Rio 2016. Proprio nell’ambito dell’inchiesta sul doping del marciatore altoatesino, la Procura di Bolzano sequestrò a Giuseppe Fischetto (medico della FIDAL) un database con una lista di circa 12.365 test ematici su 5mila atleti effettuati tra il 2001 e il 2012: quel database farà definitivamente scoppiare il caso del doping di Stato da parte della Russia.

Successivamente, la Iaaf (oggi World Athletics) dispose un controllo a sorpresa per Schwazer l’1 gennaio 2016. La positività dopo il controllo venne però resa nota soltanto a maggio 2016, quando mancava pochissimo alle Olimpiadi di Rio e di conseguenza c’era anche poco tempo per un ricorso. La positività rilevata dal laboratorio di Colonia fu giustificata dall’accusa con la presenza di testosterone sintetico nel campione.

La difesa di Schwazer ha però sempre sostenuto la presenza di anomalie nel procedimento. In primis, l’urina di Schwazer è stata inviata al laboratorio di Colonia con l’indicazione Racines, località in provincia di Bolzano dove è nato Schwazer, ma di regola le analisi sono anonime. Poi l’anomalia nelle urine: l’ipotesi di una manomissione, per la difesa, è dimostrata dalla concentrazione anomala di Dna. Un dato confermato dal comandante del Ris dei carabinieri di Parma, Giampietro Lago, dopo la sua sua terza perizia sull’elevata concentrazione di Dna nelle urine di Schwazer. “La concentrazione non corrisponde ad una fisiologia umana”, aveva spiegato Lago a distanza di tempo.

Infine la questione delle mail russe. Nel corso dell’inchiesta, gli inquirenti hanno analizzato anche le email tra Iaaf e Wada, recuperate dagli hacker russi di Fancy Bears, dove nei messaggi tra il responsabile dell’antidoping della Iaaf (oggi World Athletics) e il legale della stessa federazione mondiale di atletica erano state scritte la parola “complotto” e “A.S.”, iniziali dell’ex campione di marcia.

Nel 2021 il Gip del Tribunale di Bolzano dispose l’archiviazione del procedimento penale per doping per “non aver commesso il fatto”, ma da lì Schwazer ha solo ricevuto una serie di no che non gli hanno mai permesso di tornare a gareggiare e di esaudire il suo ultimo desiderio: quello della partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, naufragato con il respingimento del ricorso da parte del Tas in cui si chiedeva la sospensione della squalifica. Pochi mesi fa, il 7 settembre 2025, il marciatore ha stabilito il nuovo record europeo master sui 10mila metri di marcia su pista, chiudendo in 38’34”07, tornando così – seppur per pochissimo tempo e non per una medaglia olimpica – a far parlare di sé in pista e non in tribunale. Pochi giorni dopo,la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha aperto un procedimento contro la Svizzera, sede del Tas, proprio sul caso Schwazer. Che nel frattempo adesso, a 41 anni, prova nuovamente a tornare in gara.