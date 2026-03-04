Il mondo FQ

Iran, Tajani e i consigli agli italiani negli Emirati: “Evitare di prenotare il pullman per l’Oman e poi non presentarsi”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Il ministro in un punto stampa alla Farnesina torna a dispensare suggerimenti agli italiani ancora bloccati in Medio Oriente: "Bisogna pensare anche ai problemi degli altri"
Dopo il primo consiglio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha inviato gli italiani bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti in Iran, a “non affacciarsi e non andare per strada” in caso di droni, il leader di Forza Italia ha voluto dare ulteriori suggerimenti ai connazionali.

“Bisogna evitare di fare confusione, perché alcuni si prenotano sui pullman, per esempio, che vanno da Dubai e vanno in Oman, e poi quando parte il pullman non si presentano. Questo rischia di creare confusione – ha detto in un punto stampa alla Farnesina – Quindi evitare, se non si è certi di partire o se lo si fa solo così per uno scrupolo, per garantirsi un’opzione in più, ecco evitare di farlo perché poi si impedisce magari ad altri che vogliono ripartire, perché magari il pullman è completo e invece poi magari parte con poltrone vuote. Questo è un errore. Bisogna pensare anche ai problemi degli altri”.

