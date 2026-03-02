La soluzione di Tajani per gli italiani bloccati in Medio Oriente? “Quando ci sono questi droni che arrivano vanno sempre nei garage, l’invito è di non affacciarsi e non andare per strada“. Così il ministro degli Esteri ha risposto in un punto stampa a chi gli chiedeva la situazione degli italiani all’estero dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Non siamo preoccupati per l’incolumità – ha specificato – Ma per l’alto numero di italiani concentrati negli Emirati Arabi”. “Ci preoccupano i civili perché ci sono tanti minorenni, a Dubai soprattutto. Già sono tanti gli italiani residenti, oltre 20mila, più i turisti, almeno un migliaio. Più quelli in attesa di spostarsi che avevano voli che passavano attraverso Dubai”, ha aggiunto parlando della situazione “più complicata” al momento.