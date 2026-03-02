Il mondo FQ

Iran, il consiglio di Tajani per gli italiani in Medio Oriente: “Se ci sono droni, non affacciatevi e non andate per strada”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Tajani invita gli italiani a seguire le indicazioni in caso di droni: "Vanno sempre nei garage, non siamo preoccupati per l'incolumità"
La soluzione di Tajani per gli italiani bloccati in Medio Oriente? “Quando ci sono questi droni che arrivano vanno sempre nei garage, l’invito è di non affacciarsi e non andare per strada“. Così il ministro degli Esteri ha risposto in un punto stampa a chi gli chiedeva la situazione degli italiani all’estero dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Non siamo preoccupati per l’incolumità – ha specificato – Ma per l’alto numero di italiani concentrati negli Emirati Arabi”. “Ci preoccupano i civili perché ci sono tanti minorenni, a Dubai soprattutto. Già sono tanti gli italiani residenti, oltre 20mila, più i turisti, almeno un migliaio. Più quelli in attesa di spostarsi che avevano voli che passavano attraverso Dubai”, ha aggiunto parlando della situazione “più complicata” al momento.

