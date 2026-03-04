Il mondo FQ

De Palma: “Guerra in Iran? I costi li pagheranno i lavoratori. Il governo intervenga su inflazione ed energia”

di Alberto Sofia
Il segretario generale avvisa: "Effetto domino su famiglie e lavoratori, ma anche sul nostro sistema industriale"
”La guerra è nemica dell’umanità e dei lavoratori, un danno per le vittime sul campo e per i lavoratori del nostro Paese. Dall’inflazione ai costi dell’energia, a pagare i costi della guerra sono loro”. A rivendicarlo il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma, nel corso di una conferenza stampa sullo stato dell’industria metalmeccanica italiana, parlando del possibile shock sui prezzi e carburanti derivante dagli attacchi di Usa e Israele, che ha portato anche alla chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran.

“Il governo – ha aggiunto De Palma – deve intervenire prioritariamente mettendo in salvaguardia l’approvvigionamento energetico. Va poi abbattuto il costo dell’energia immediatamente, altrimenti ci sarà un effetto domino su famiglie e lavoratori, ma anche sul nostro sistema industriale”. E ancora: “Abbiamo rinnovato un contratto, ma le persone perdono salario e rischiano di perdere il lavoro tra dazi, crisi geopolitica e costo dell’energia”, ha aggiunto.

