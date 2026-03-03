Il mondo FQ

Mistero sui movimenti di Cristiano Ronaldo: il suo jet privato è partito dall’Arabia Saudita e atterrato a Madrid

di Redazione Sport
Dove si trova il campione portoghese? La possibile fuga dalla guerra dopo l'attacco all'ambasciata Usa a Riad. Il suo Al Nassr in teoria sabato torna in campo ed è in testa alla Saudi Pro League
Dove si trova Cristiano Ronaldo? Il mistero cresce in queste ore, dopo che la stampa britannica ha segnalato i movimenti del suo jet privato tracciati dal portale Flightradar24. Stando ai dati inviati, l’aereo personale del campione di calcio portoghese è decollato dall’Arabia Saudita e ha raggiunto l’aeroporto di Madrid. Chi c’era a bordo? L’ipotesi è che Cristiano Ronaldo e la sua famiglia – la moglie Georgina e i 5 figli – abbiano deciso di fuggire in Spagna dopo l’attacco all’ambasciata statunitense a Riad, ultima escalation della guerra scoppiata in Medio Oriente. Per ora, però, non ci sono conferme.

L’ultimo post sui social di Cristiano Ronaldo risale a due giorni fa: “Continuiamo a crescere insieme! Vittoria importante!”. Il suo Al Nassr, club in cui milita da tre stagioni, è in testa alla Saudi Pro League dopo la vittoria di sabato contro l‘Al Fayha. Ha due punti di vantaggio sull’Al Ahli e tre sull’Al Hilal di Simone Inzaghi. Nonostante le bombe, per ora il campionato va avanti: giovedì sono in programma altre due partite, l’Al Nassr e Ronaldo sono attesi in campo sabato 7 marzo contro il Neom SC. Ma il campione portoghese, 41 anni e oltre 200 milioni di euro di stipendio annuo, potrebbe non essere più in Arabia.

Il jet privato di CR7, pagato 70 milioni di euro, può ospitare fino a 19 persone. Georgina Rodriguez lo aveva usato per venire a Milano durante la settimana della moda. Su Flightradar24 (LX-GOL / SVW7B, Bombardier Global Express) risulta atterrato a MadridBarajas alle ore 1.32. Il tracciato dice che dopo il decollo ha sorvolato l’Egitto, poi ha seguito la rotta sopra il Mediterraneo per raggiungere la capitale spagnola.

