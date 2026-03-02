Il mondo FQ

Iran, Schlein: “Qual è la strategia di Trump? Meloni non ha detto una parola. Ora vale le legge del più forte”

di Redazione Politica
La segretaria dem ha chiesto che la presidente del Consiglio riferisca in Parlamento
Vorrei sapere perché e come sia possibile che la presidente Meloni non abbia detto ancora una parola su quello che sta accadendo in Medio Oriente, che ci preoccupa tutti. Dopo anni passati a raccontare la relazione privilegiata con Trump, che evidentemente non esiste, non siete stati neanche informati preventivamente, al punto che il ministro Crosetto era rimasto bloccato a Dubai”. Lo dice Elly Schlein intervenendo nelle commissioni congiunte Difesa e Esteri per le informative dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sull’attacco in Iran.

“Qual è la strategia del presidente Usa? La conoscete? Ora vale la legge del più forte. Violare il diritto internazionale è pericoloso” ha concluso la segretaria dem.

