Vorrei sapere perché e come sia possibile che la presidente Meloni non abbia detto ancora una parola su quello che sta accadendo in Medio Oriente, che ci preoccupa tutti. Dopo anni passati a raccontare la relazione privilegiata con Trump, che evidentemente non esiste, non siete stati neanche informati preventivamente, al punto che il ministro Crosetto era rimasto bloccato a Dubai”. Lo dice Elly Schlein intervenendo nelle commissioni congiunte Difesa e Esteri per le informative dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sull’attacco in Iran.

“Qual è la strategia del presidente Usa? La conoscete? Ora vale la legge del più forte. Violare il diritto internazionale è pericoloso” ha concluso la segretaria dem.