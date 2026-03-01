“La vera posta in gioco” è la serie ideata e condotta da Roberto Scarpinato che guida i cittadini dentro i retroscena della contro-riforma della giustizia. Con linguaggio chiaro e documentato, ricostruisce le radici storiche e i protagonisti di ieri e di oggi che la sostengono. Soprattutto, mette a fuoco il progetto più ampio in cui si inserisce: che Paese diventerà l’Italia se questo tassello passerà e l’equilibrio tra poteri verrà ridisegnato.

Episodio 1

La riforma non nasce oggi: affonda le sue radici in una visione antica, che voleva una magistratura subordinata alla politica, com’era prima della Costituzione del 1948. Attraverso documenti e passaggi storici, si mostra come quell’idea non sia mai davvero scomparsa. È un ritorno al passato che rimette in discussione l’autonomia conquistata dopo il fascismo.