Conference League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

di Redazione Sport
La Fiorentina pesca il Rakow, ma in caso di passaggio del turno c'è il pericolo Crystal Palace, che affronterà l'Aek Larnaca. Spicca Az Alkmaar-Sparta Praga
Con il brivido, ma la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. È l’unica italiana in corsa nell'”ultima” competizione europea. E dopo il sorteggio di Nyon, anche la Conference League ha il suo tabellone definitivo, dagli ottavi alla finale. La Fiorentina affronterà il Rakov: altra sfida in Polonia dunque per la formazione viola.

Gli ottavi di finale si giocano tra pochissimo: 12 e 19 marzo 2026. I quarti invece sono previsti nella prima metà di aprile: 9 e 16. Le semifinali si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). Poi la finale è prevista il 27 maggio: si giocherà a Lipsia.

Conference League 2026, gli ottavi di finale

Aek Larnaca-Crystal Palace-
Sigma Olomouc-Mainz
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Az Alkmaar-Sparta Praga
Samsunspor-Rayo Vallecano
Celje-AEK Atene
Rakow-FIORENTINA
Rijeka-Strasburgo

Conference League 2026, il tabellone completo

