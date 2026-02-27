Con il brivido, ma la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. È l’unica italiana in corsa nell'”ultima” competizione europea. E dopo il sorteggio di Nyon, anche la Conference League ha il suo tabellone definitivo, dagli ottavi alla finale. La Fiorentina affronterà il Rakov: altra sfida in Polonia dunque per la formazione viola.

Gli ottavi di finale si giocano tra pochissimo: 12 e 19 marzo 2026. I quarti invece sono previsti nella prima metà di aprile: 9 e 16. Le semifinali si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). Poi la finale è prevista il 27 maggio: si giocherà a Lipsia.

Conference League 2026, gli ottavi di finale

Aek Larnaca-Crystal Palace-

Sigma Olomouc-Mainz

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Az Alkmaar-Sparta Praga

Samsunspor-Rayo Vallecano

Celje-AEK Atene

Rakow-FIORENTINA

Rijeka-Strasburgo

Conference League 2026, il tabellone completo