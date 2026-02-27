L'Atalanta sfida il Bayern Monaco, una delle favorite. Spiccano anche i big match Real Madrid-Manchester City e PSG-Chelsea, che sono dal lato del tabellone nettamente più difficile

Dagli ottavi fino alla finale di Budapest, in programma il 30 maggio 2026. Dopo il sorteggio di Nyon, la Champions League conosce il suo tabellone definitivo: la rotta verso la gloria europea. Per l’Italia è rimasta solo l’Atalanta, unico baluardo del nostro calcio: sfida il Bayern Monaco, una delle favorite. Agli ottavi spiccano anche i big match Real Madrid–Manchester City e PSG–Chelsea, remake della finale del Mondiale per club. Sono tutti nel lato del tabellone nettamente più complesso, quello in cui c’è anche l’Atalanta e il Liverpool. Dall’altra parte sorride invece l’Arsenal, favorita per arrivare in semifinale, sulla carta contro il Barcellona. Tanti rimpianti per l’Inter, che avrebbe affrontato lo Sporting Lisbona.

Gli ottavi di finale si giocano a breve: 10/11 marzo l’andata, una settimana dopo il ritorno. I quarti invece sono condensati nella prima metà di aprile: 7/8 e 14/15. Le semifinali si giocheranno il 28 e 29 aprile, con ritorno fissato il 5 e 6 maggio. Poi tre settimane e mezzo fino alla finalissima di sabato 30 maggio: si giocherà alle ore 18 alla Puskás Aréna.

Champions League 2026, gli ottavi di finale

Lato “silver”:

PSG vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern Monaco

Lato “blue”:

Newcastle vs Barcellona

Atletico Madrid vs Tottenham

Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Champions League 2026, il tabellone completo