Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:31

Champions League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

di Redazione Sport
L'Atalanta sfida il Bayern Monaco, una delle favorite. Spiccano anche i big match Real Madrid-Manchester City e PSG-Chelsea, che sono dal lato del tabellone nettamente più difficile
Champions League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale
Icona dei commenti Commenti

Dagli ottavi fino alla finale di Budapest, in programma il 30 maggio 2026. Dopo il sorteggio di Nyon, la Champions League conosce il suo tabellone definitivo: la rotta verso la gloria europea. Per l’Italia è rimasta solo l’Atalanta, unico baluardo del nostro calcio: sfida il Bayern Monaco, una delle favorite. Agli ottavi spiccano anche i big match Real MadridManchester City e PSGChelsea, remake della finale del Mondiale per club. Sono tutti nel lato del tabellone nettamente più complesso, quello in cui c’è anche l’Atalanta e il Liverpool. Dall’altra parte sorride invece l’Arsenal, favorita per arrivare in semifinale, sulla carta contro il Barcellona. Tanti rimpianti per l’Inter, che avrebbe affrontato lo Sporting Lisbona.

Gli ottavi di finale si giocano a breve: 10/11 marzo l’andata, una settimana dopo il ritorno. I quarti invece sono condensati nella prima metà di aprile: 7/8 e 14/15. Le semifinali si giocheranno il 28 e 29 aprile, con ritorno fissato il 5 e 6 maggio. Poi tre settimane e mezzo fino alla finalissima di sabato 30 maggio: si giocherà alle ore 18 alla Puskás Aréna.

Champions League 2026, gli ottavi di finale

Lato “silver”:
PSG vs Chelsea
Galatasaray vs Liverpool
Real Madrid vs Manchester City
Atalanta vs Bayern Monaco

Lato “blue”:
Newcastle vs Barcellona
Atletico Madrid vs Tottenham
Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen vs Arsenal

Champions League 2026, il tabellone completo

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione