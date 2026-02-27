Il mondo FQ

Fuochi d’artificio e sirene in piena notte per il poliziotto che va in pensione: il questore di Roma rimuove un funzionario

L'eccessivo omaggio è andato in scena giovedì notte ed è stato immortalato da diversi video
Fuochi d’artificio sulla pista ciclabile e volanti a sirene spiegate che sgommano fuori dal commissariato. È la scena alla quale hanno assistito gli abitanti di via Guido Reni, quartiere Flaminio, a Roma. Un’emergenza in piena notte? Macché, solo – si fa per dire – il modo con il quale i poliziotti hanno deciso di festeggiare il pensionamento di un loro collega.

Decisamente eccessivo, secondo il questore di Roma Roberto Massucci che è intervenuto nel giro di qualche ora usando il pugno duro disciplinare nei confronti dei responsabili dello “spettacolino” all’inizio del turno della Volanti che magari non avrà allarmato i residenti ma, quantomeno, li ha disturbati vista la tarda ora. L’eccessivo omaggio, infatti, è andato in scena giovedì intorno a mezzanotte ed è stato immortalato da diversi video che hanno subito iniziato a circolare su chat e social.

Così venerdì mattina si è mosso il questore: Massucci, ha fatto sapere la Questura, “ha disposto dalle primissime ore della mattina la rimozione con effetto immediato del funzionario preposto al coordinamento del nucleo coinvolto”. Inoltre la Questura ha fatto sapere che ”saranno adottate severe sanzioni disciplinari nei confronti del gesto all’esito degli approfondimenti che sono già in corso”.

