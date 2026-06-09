Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:08

Camionista ubriaco guida un tir in contromano per 10 chilometri sull’A26: denunciato e revocata la patente

di Redazione Cronaca
Sul tratto autostradale sono intervenute le pattuglie della polstrada della sezione di Novara che hanno evitato collisioni con altre auto. L'uomo alla guida è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 g/l
Camionista ubriaco guida un tir in contromano per 10 chilometri sull’A26: denunciato e revocata la patente
Icona dei commenti Commenti

Stava guidando ubriaco contromano in autostrada, la polizia è riuscito a fermarlo prima che ferisse qualcuno. È successo nei giorni scorsi sulla A26 Voltri-Sempione: il camionista alla guida di un tir ha proseguito la sua corsa per circa 10 chilometri.

Quando la polizia stradale lo ha fermato è risultato positivo all’etilometro, con un valore di 2,18 g/l. È stato denunciato per guida in stato di ebrezza e sanzionato amministrativamente per il contromano con patente revocata e fermo amministrativo dell’autoarticolato per tre mesi.

Intorno alle 22.00, le pattuglie della polstrada della sezione di Novara hanno ricevuto la segnalazione di un tir in contromano nel tratto Romagnano Sesia – Vercelli Est. Una volta raggiunto il punto, avvicinandosi al mezzo, le due pattuglie hanno usato il dispositivo safety-car per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni. Nei 1o chilometri percorsi, il conducente ha urtato più volte il guard-rail. L’autoarticolato è quindi stato intercettato all’altezza dell’intersezione con l’A4 Torino-Milano e, grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto, è stato posto in sicurezza fuori dalla carreggiata.

FOTO DI ARCHIVIO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione