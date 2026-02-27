L’Aprilia riparte da dove aveva chiuso. A Buriram, nel primo venerdì del Mondiale MotoGp 2026, è Marco Bezzecchi a firmare il miglior tempo nelle prove libere, lanciando un segnale chiaro alla concorrenza. Il riminese chiude in 1’28”526, nuovo record della pista, rifilando oltre quattro decimi (+0.421) alla Ducati di Marc Marquez. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 (+0.484), davanti a Pedro Acosta su Ktm e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, quinto. Le RS-GP di Noale piazzano tre moto nei primi dieci: oltre a Bezzecchi e Martin, c’è anche Ai Ogura nono nonostante una scivolata nel finale. Un avvio incoraggiante per la casa veneta, protagonista già nei test invernali.

Ducati insegue, con Marc Marquez non ancora al meglio ma comunque secondo al termine di una giornata in cui ha faticato a trovare continuità. Più costante Di Giannantonio, a lungo davanti nel pomeriggio prima di scivolare al terzo posto. La sensazione è di un equilibrio ancora tutto da decifrare, anche se l’Aprilia ha impressionato per passo e velocità. Inizio complicato invece per Francesco Bagnaia. Il pilota piemontese del Ducati Lenovo Team chiude solo quindicesimo, a quasi un secondo e tre decimi da Bezzecchi (+1.298), e sarà costretto a passare dal Q1 per provare a conquistare un posto in Q2 e giocarsi la pole.

Con lui dovranno transitare dalla prima sessione di qualifiche anche Franco Morbidelli (13°) e Luca Marini (11°), quest’ultimo però convincente in sella a una Honda in crescita. In top ten anche Joan Mir (7°) e Johann Zarco (10°), a conferma dei progressi della casa giapponese. In crisi le Yamaha, relegate nelle retrovie: sedicesimo Fabio Quartararo, diciannovesimo Jack Miller davanti ad Alex Rins e al rookie Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike.

La stagione 2026 si apre dunque con Bezzecchi e l’Aprilia nel ruolo di primi protagonisti su una pista che già nei test aveva esaltato il riminese, detentore del giro record. Marquez, campione in carica dopo il titolo conquistato con largo anticipo nel 2025, resta l’uomo da battere, ma il venerdì thailandese racconta di una Ducati costretta a inseguire. La MotoGp tornerà in pista nella notte italiana tra venerdì e sabato: alle 4.10 le Libere 2, alle 4.50 le qualifiche e alle 9 la Sprint Race, primo banco di prova di un Mondiale che promette battaglia fin dal debutto.

MotoGp Thailandia, la classifica dopo le prove libere