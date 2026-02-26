Due giovani ancora non identificati, un 25enne e una donna di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in provincia di Sondrio. A darne notizia è stata l’Agenzia regionale emergenza urgenza.

La tragedia si è verificata attorno alle 10.30 nella zona dei laghi di Cancano in Valtellina, al confine con la Svizzera. I due stavano praticando sci-alpinismo quando sono stati travolti e uccisi dalla massa di neve e ghiaccio staccatasi dal pendio. A dare l’allarme è stato un terzo scialpinista che ha assistito al momento dell’incidente. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe spiegato ai soccorritori di aver visto la valanga distaccarsi dal versante sud ovest della montagna.

L’enorme mole di ghiaccio avrebbe travolto i due ragazzi, mentre lui sarebbe riuscito a rimanere all’esterno del fronte della valanga. Visitato sul posto, è in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo. La dinamica esatta dell’accaduto è al vaglio delle autorità, ma dalle prime informazioni sembra trovare riscontro la versione fornita dall’unico testimone.

Foto d’archivio