Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 8:31

Padova, un morto e un intossicato per una fuga di gas in appartamento: verifiche in corso sulle cause dell’esalazione

di Redazione Cronaca
I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 20 nella località di Vigodarzere, dopo una segnalazione al 118
Padova, un morto e un intossicato per una fuga di gas in appartamento: verifiche in corso sulle cause dell’esalazione
Icona dei commenti Commenti

Una persona è morta e un’altra è rimasta intossicata nella serata di ieri, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio in un appartamento a Vigodarzere, provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell’abitazione, la squadra ha rilevato la presenza del gas e soccorso subito i due uomini. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso. Il secondo uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito in ospedale.

I Vigili del fuoco di Padova sono intervenuti ieri sera intorno alle 20, in supporto al personale sanitario del 118, che aveva ricevuto una segnalazione di possibile presenza del gas nello stabile. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili per determinare l’origine dell’esalazione. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione