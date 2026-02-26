Flora Tabanelli torna a scuola dopo la medaglia alle Olimpiadi: festa e applausi di compagni e insegnanti – Video

Flora Tabanelli, medaglia di bronzo in Big Air freeski donne alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è tornata a scuola. Tabanelli ha infatti 18 anni e frequenta l’ultimo anno del liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa, indirizzo Design. È iscritta al progetto Ski & Ice College Val di Fassa, che le consente di portare avanti con successo la carriera sportiva e gli studi liceali. E proprio al liceo – dove è tornata dopo l’esperienza olimpica soddisfacente – i compagni e gli insegnanti le hanno riservato un’accoglienza a dir poco speciale. Tra qualche mese affronterà gli esami di maturità: un’altra “prova” dopo quella alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Un’impresa quella della giovanissima italiana, che il 6 novembre 2025 si era lesionata il legamento crociato. Poi la decisione di puntare sulla terapia conservativa e la riabilitazione al J Medical. La sua partecipazione a Milano–Cortina era a rischio. Oggi ha vinto la prima medaglia olimpica della sua carriera. La prima della storia dell’Italia nello sci freestyle. Lo ha fatto in una tempesta di neve, in una gara che era stata anche posticipata per le condizioni meteo.