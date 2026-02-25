"Come operatori nel campo della cultura e dello spettacolo siamo particolarmente sensibili ai diritti e alle libertà dei cittadini", si legge nell’appello firmato tra gli altri da Tomaso Montanari, Gad Lerner, Elio Germano, Paolo Fresu e Pif

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lanciato un appello per il No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Lo ha fatto “assieme a tante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo – spiega il presidente Gianfranco Pagliarulo -. un mondo portatore di creatività e di innovazione, un mondo che crea comunità e innerva e rafforza la società civile“.

“Come operatori nel campo della cultura e dello spettacolo siamo particolarmente sensibili ai diritti e alle libertà dei cittadini, contro censure, delegittimazioni, prevaricazioni del potere”, si legge nell’appello firmato tra gli altri da Tomaso Montanari, Gad Lerner, Elio Germano, Sonia Bergamasco, Paolo Fresu e Pif. Un incipit che colloca la presa di posizione dentro una cornice precisa: la difesa di quelle libertà che la Costituzione “garantisce e tutela”, a partire dalla libertà della cultura, dell’arte, della scienza e dal diritto di “manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione”.

Il cuore dell’argomentazione è nella divisione dei poteri. “L’esercizio di tali diritti e di tali libertà è salvaguardato dalla Costituzione attraverso la divisione dei tre poteri, il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario. Questa è la garanzia fondamentale per impedire abusi e ogni sorta di autoritarismi”. È su questo equilibrio che, secondo l’ANPI, la riforma interviene in modo critico.

“Noi voteremo NO al referendum perché la legge di riforma, che cambia la Costituzione, colpisce proprio la divisione dei poteri”, afferma il documento, denunciando la scelta di “frammentare l’organo di autogoverno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, sminuendone le funzioni e indebolendo di conseguenza l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura”. La previsione di due CSM distinti, uno per la magistratura giudicante e uno per i pubblici ministeri, viene letta come un passo verso la separazione e l’indebolimento complessivo dell’ordine giudiziario.

Particolarmente contestata è l’ipotesi dell’estrazione a sorte dei magistrati componenti dei nuovi organi di autogoverno: “Una scelta umiliante che prescinde dal consenso e dal merito”. Allo stesso tempo, la formazione dei rappresentanti politici nel CSM, secondo l’appello, avverrebbe “attraverso un meccanismo di fatto pilotato dalla maggioranza di governo”. E ancora: la prevista Alta Corte sarebbe costituita con “analoghi meccanismi di formazione dei componenti, ancora più sbilanciati a favore del governo”.

Il risultato, si legge, sarebbe “in sostanza, un colpo alla Magistratura e un aumento di potere del governo“. Una preoccupazione rafforzata dal richiamo alle parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha definito la riforma “la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza che non fermerà l’azione di governo”. Un’affermazione che, per i promotori del NO, lascia trasparire l’intenzione di limitare il controllo di legalità sull’operato dell’esecutivo.

“Si vuole che l’azione del governo, di qualsiasi governo, non sia sottoposta ad alcun controllo di legalità“, denuncia l’ANPI, ricordando che “nell’attività di qualsiasi governo c’è sempre il rischio di eventuali arbitrii, comportamenti autoritari”, oltre a “tare antiche come la corruzione, il peculato e quant’altro”. Per questo, si insiste, “c’è bisogno di una Magistratura davvero autonoma e indipendente“.

L’appello avanza anche un timore concreto: “Se poi fosse il governo a indicare quali sono i reati perseguibili immediatamente e quali su cui indagare successivamente, cosa che molto probabilmente avverrebbe se passasse la legge di riforma, è facile prevedere che l’attenzione sarebbe rivolta alla microcriminalità prodotta dal disagio sociale e agli oppositori politici”. Così, si avverte, si rischierebbe di “allontanare l’attenzione dagli eventuali reati dei grandi poteri economici o dei politici corrotti” e di mettere in discussione il principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”.

Infine, la critica si sposta sui nodi irrisolti del sistema giudiziario: “I serissimi problemi della giustizia sono, fra gli altri, i seguenti: i tempi lunghissimi dei processi, il sottodimensionamento dei magistrati, l’endemica carenza di personale tecnico e amministrativo, la lentezza delle infrastrutture informatiche, l’enorme carico di procedimenti arretrati che gravano sugli uffici giudiziari, la spaventosa situazione delle carceri”. E “colpisce che la riforma non dica una parola su come affrontare e risolvere questi problemi”.

“Vogliamo salvaguardare i nostri diritti, la divisione dei poteri, la Costituzione repubblicana”, conclude l’appello. “Per questo voteremo NO al referendum sulla legge di riforma costituzionale”. Un messaggio che chiama in causa non solo gli addetti ai lavori, ma l’intero corpo elettorale, invitato a pronunciarsi su un passaggio che, secondo i promotori, tocca l’architrave stessa della democrazia italiana. “Queste personalità, che ringrazio di cuore – conclude Pagliarulo -, si schierano oggi con determinazione a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza, della divisione dei poteri, in ultima analisi della libertà e dei diritti dei cittadini”.

Questi i primi firmatari

Alessandro Arangio Ruiz – Regista

Saverio Aversa – Esperto d’arte, Attivista LGBTQI

Tiziana Bagatella – Attrice

Angiola Baggi – Attrice

Daniela Baldessarelli – (detta Daniela Scarlatti) Attrice

Paolo Berdini – Urbanista, Saggista

Sonia Bergamasco – Attrice

Piero Bevilacqua – Docente Universitario, Scrittore

Mauro Biani – Vignettista

Stefania Brai – Giornalista

Benedetta Buccellato – Attrice

Francesco Buccellato – Docente Universitario

Pierfausto Buccellato – Storico

Maria Grazia Calandrone – Scrittrice

Stefano Canettieri – Cantante lirico

Enrico Capuano – Musicista

Andrea Carraro – Scrittore

Marco Coppi – Musicista

Clara Costanzo – Attrice

Giorgio Cremonini – Scrittore

Massimo Dapporto – Attore

Maurizio de Giovanni – Scrittore, Sceneggiatore

Pierfrancesco Diliberto (PIF) – Attore, Regista

Paolo Fresu – Musicista

Aurelio Gatti – Coreografo, Regista

Elio Germano – Attore

Daniela Giordano – Attrice

Paolo Giovannucci – Attore

Riccardo Giuranna – Musicista

Daniele Griggio – Attore, Scrittore, Regista

Maria Lenti – Scrittrice, Poeta

Ricky Gianco – Musicista

Gad Lerner – Giornalista, Scrittore

Gianni Lucini – Giornalista, Scrittore, Autore

Cinzia Maccagnano – Attrice, Regista

Loriano Macchiavelli – Scrittore

Angela Malfitano – Attrice

Susanna Marcomeni – Attrice

Valentina Martino – Ghiglia Attrice

Giacomo Marramao – Filosofo

Norma Martelli – Attrice

Germano Mazzocchetti – Musicista

Pino Micol – Attore, Regista

Tomaso Montanari – Docente Universitario, Scrittore

Enrica Origo – Attrice

Federico Pacifici – Attore

Ottavia Piccolo – Attrice

Edoardo Purgatori – Attore

Marco Revelli – Scrittore, Saggista

Mariano Rigillo – Attore

Cicci Rossini – Attrice

Patrizio Roversi – Giornalista, Conduttore televisivo

Andrea Satta – Musicista

Daniele Silvestri – Musicista

Tullio Solenghi – Attore, Regista

Manuela Tempesta – Regista

Sebastiano Tringali – Attore, Regista

Grazia Verasani – Scrittrice, Sceneggiatrice

Alfonso Veneroso – Attore

Milena Vukotic – Attrice