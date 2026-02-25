Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha disposto l’avvio immediato della procedura di destituzione nei confronti dell’agente fermato per l’omicidio avvenuto a Rogoredo. Il caso del poliziotto killer, l’assistente capo Carmelo Cinturrino, scuote l’istituzione e apre un doppio fronte, penale e disciplinare, mentre l’inchiesta giudiziaria prosegue per chiarire le eventuali responsabilità di altri appartenenti al commissariato. “Subito dopo il fermo disposto dall’autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato” ha dichiarato afferma, in un’intervista al Corriere della Sera. “Chi tradisce la nostra missione – ha aggiunto – tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo, mentre l’azione disciplinare ha senso se è tempestiva, altrimenti rischia di perdere di significato”.

Parole che arrivano mentre l’indagine sui fatti di Rogoredo è ancora in corso e mentre si cerca di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e il ruolo di eventuali altri poliziotti presenti o comunque a conoscenza dell’omicidio di Abderrahim Mansouri – freddato con un colpo alla tempia mentre cercava di scappare – e del depistaggio messo in atto per far credere che lo spacciatore marocchino avesse puntato un’arma contro gli agenti che stavano eseguendo una perquisizione. Cinturrino è stato descritto come “violento” e “pazzo” e alcuni colleghi hanno confermato anche il quadro le richieste di pizzo, droga e pestaggi nei confronti dei pusher, circostanze che sono al centro degli approfondimenti dell’inchiesta della procura di Milano. L’agente di origini messinesi – accusato di omicidio volontario – avrebbe anche preso a “schiaffi” e “martellate” anche uno “spacciatore sulla sedia a rotelle“. Ma perché nessuno ha parlato prima?

“L’indagine sui fatti di Rogoredo è ancora in corso” e gli aspetti da chiarire sono tanti. “Innanzitutto – ha proseguito Pisani – la posizione degli altri poliziotti coinvolti, per i quali si potrebbero configurare ulteriori contestazioni sul piano giuridico, oltre al favoreggiamento e l’omissione di soccorso. L’attività ispettiva sarà estesa all’intero commissariato, d’intesa con l’autorità giudiziaria. Finora non l’abbiamo fatto per evitare di danneggiare l’indagine, ma dopo la discovery possiamo procedere’”. L’attenzione, dunque, non si limita alla posizione dell’agente arrestato. La verifica interna riguarderà l’intera struttura di servizio, con accertamenti ispettivi che verranno condotti in coordinamento con la magistratura, ora che gli atti dell’inchiesta sono stati messi a disposizione delle parti.

Pisani ha sottolineato proprio questo aspetto, ribadendo il rapporto con i magistrati: “Perché – afferma ancora il capo della Polizia – il rapporto sinergico di massima fiducia non è mai venuto meno. E quando, a seguito del sopralluogo, sono emersi i primi indizi su comportamenti al di fuori delle regole di appartenenti all’istituzione, l’input alla Squadra mobile è stato di approfondire al massimo ogni aspetto della vicenda, proprio a garanzia della massima trasparenza e rigore con cui verificare l’operato di un poliziotto”. Un passaggio che evidenzia la volontà di evitare zone d’ombra e di affrontare la vicenda con la massima severità interna, oltre che giudiziaria.