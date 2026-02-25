“La Fifa è una dittatura, lui è come Re Sole ed è complice di Trump”: Blatter contro Infantino

Anche l’ex presidente della Fifa Joseph Blatter ha criticato Gianni Infantino, attuale massimo responsabile dell’organo di governo del calcio mondiale in alcune dichiarazioni diffuse oggi dal settimanale tedesco Sport Bild. “Che cos’è la Fifa oggi? È composta solo dal suo presidente, Infantino. La Fifa è una dittatura! Il Consiglio della Fifa, con quasi 40 membri, non ha voce in capitolo”, ha commentato Blatter, che è stato presidente dell’organismo tra il 1998 e il 2015. “Governa come il Re Sole (in riferimento a Luigi XIV di Francia). Ho sentito dalla Fifa che non vuole essere salutato quando si presenta in sede”, ha raccontato lo svizzero, oggi 89enne. Infantino, ha commentato Blatter, “si sta isolando totalmente, ma il calcio sopravvivrà a lui”.

Nell’intervista con Sport Bild, l’ex presidente del massimo organismo mondiale calcistico si è scagliato contro Infantino per aver agito come “complice” del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prima dei Mondiali del 2026 che appunto si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. “Certo che Trump metterà su uno spettacolo, lo sta già facendo! Per questo, ha bisogno del suo nuovo amico, il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Anche se il termine complice è più appropriato di amico”, ha sostenuto Blatter. “Il Premio della Pace per Trump è una questione incomprensibile. Infantino sta cercando di ingraziarsi Trump perché ne ha bisogno“, ha aggiunto riguardo al riconoscimento consegnato a dicembre dell’anno scorso dalla Fifa al presidente degli Stati Uniti.

Dopo Paulo Fonseca, quindi, 24 ore dopo è Blatter ad attaccare il presidente Fifa con dichiarazioni forti sul suo modo di gestire l’organismo di cui è presidente. L’amicizia tra Trump e Infantino è ormai cosa nota da diversi mesi: i due hanno interessi in comune e soprattutto negli ultimi tempi più volte sono stati immortalati insieme in pubblico.