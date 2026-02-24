“Altro che far west a Voghera si fa strada l’ipotesi della legittima difesa“. È il 21 luglio 2021 e queste sono le parole di Matteo Salvini in un video postato sui social. Erano passate pochissime oredall’arresto dell’allora assessore comunale alla Sicurezza della Lega Massimo Adriatici per avere sparato e ucciso il 39enne marocchino Younes El Boussettaoui in piazza Meardi, nel comune del Pavese. Il leader del carroccio senza giri di parole prende subito le difese dell’esponente del suo partito. Pur invitando ad “aspettare le ricostruzione”, Salvini sembra aver pochi dubbi sulla dinamica: “A fronte di un’aggressione, come extrema ratio la difesa è sempre legittima. E se fosse vero che il soggetto, che purtroppo è morte, fosse già noto alla polizia evidentemente non si è trattato di un regolamento di conti. La difesa in questo caso è sempre legittima” conclude attaccando chi “condanna una persona perbene che si è vista aggredita e avrebbe solamente reagito”.

A quattro anni e mezzo di distanza, quelle parole del vicepremier leghista cozzano con la sentenza di primo grado che ha condannato a 12 anni Massimo Adriatici per omicidio volontario. Il processo davanti al giudice Luigi Riganti si è svolto tra l’altro con rito abbreviato, quindi prevedendo una riduzione di un terzo della pena. È lo stesso Matteo Salvini che pochi giorni fa parlava di “inchiesta odiosa” contro il poliziotto Carmelo Cinturrino che ha sparato e ucciso a Rogoredo il 28enne Abderrahim Mansouri. Anche in questo caso il leader della Lega invocava la legittima difesa: “Sto con il poliziotto, senza se e senza ma”, ha detto, definendo l’inchiesta “veramente ingenerosa, gratuita” come se “quell’agente avesse sparato per uccidere”. Pochi giorni dopo scatta l’arresto del poliziotto e la difesa (social) d’ufficio di Salvini viene smontata pezzo per pezzo dall’indagine della procura. Nonostante questo Salvini non arretra “Rifarei il post di solidarietà al poliziotto di Rogoredo”, ha dichiarato dopo il fermo. Imparare dagli errori del passato sembra non essere un’attitudine cara al vicepremier.