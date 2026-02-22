Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 20:22

Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite

di Redazione Sport
Decide una rete di Troilo, inizialmente annullata per un fallo su Maignan fischiato dall'arbitro: i nerazzurri allungano il distacco
Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite
Icona dei commenti Commenti

Un gol assegnato dopo una lunghissima revisione al Var condanna il Milan a San Siro. A vincere è il Parma per 0-1 con gol dell’argentino Troilo all’80esimo. Un gol inizialmente annullato dall’arbitro Piccinini per una presunta carica su Maignan. Dopo una revisione al Var, però, il direttore di gara ha cambiato la scelta. Una sconfitta pesantissima e che manda il Milan a -10 dall’Inter, quando mancano 12 giornate alla fine del campionato e quindi 36 punti ancora a disposizione. Tra due giornate ci sarà il derby, con l’Inter che nella peggiore delle ipotesi ci arriverebbe a +7 punti.

Per i rossoneri – che hanno perso anche Loftus-Cheek nei primi minuti – è la prima sconfitta dopo 24 risultati utili consecutivi: dal 23 agosto 2025, quando i rossoneri persero 1-2 contro la Cremonese. Sempre a San Siro. E la squadra di Allegri rimane a secco di gol: l’ultima volta fu il 5 ottobre contro la Juventus. Trend positivo invece per il Parma di Carlos Cuesta, alla sua terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Bologna e Verona. Una vittoria grazie al primo gol in Serie A di Mariano Troilo. 32 punti adesso per il Parma, che vede adesso la salvezza a un passo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione