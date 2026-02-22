Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite

Un gol assegnato dopo una lunghissima revisione al Var condanna il Milan a San Siro. A vincere è il Parma per 0-1 con gol dell’argentino Troilo all’80esimo. Un gol inizialmente annullato dall’arbitro Piccinini per una presunta carica su Maignan. Dopo una revisione al Var, però, il direttore di gara ha cambiato la scelta. Una sconfitta pesantissima e che manda il Milan a -10 dall’Inter, quando mancano 12 giornate alla fine del campionato e quindi 36 punti ancora a disposizione. Tra due giornate ci sarà il derby, con l’Inter che nella peggiore delle ipotesi ci arriverebbe a +7 punti.

Per i rossoneri – che hanno perso anche Loftus-Cheek nei primi minuti – è la prima sconfitta dopo 24 risultati utili consecutivi: dal 23 agosto 2025, quando i rossoneri persero 1-2 contro la Cremonese. Sempre a San Siro. E la squadra di Allegri rimane a secco di gol: l’ultima volta fu il 5 ottobre contro la Juventus. Trend positivo invece per il Parma di Carlos Cuesta, alla sua terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Bologna e Verona. Una vittoria grazie al primo gol in Serie A di Mariano Troilo. 32 punti adesso per il Parma, che vede adesso la salvezza a un passo.