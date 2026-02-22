Il mondo FQ

Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-Parma

di Redazione Sport
Il centrocampista rossonero si è scontrato con il portiere ducale Corvi e ha poi lasciato il campo con il collo immobilizzato e naso e zigomo sanguinanti
Preoccupazione per Ruben LoftusCheek in casa Milan. All’undicesimo minuto della sfida di Serie A tra il Milan appunto e il Parma, dopo uno scontro con il portiere del Parma Corvi, il centrocampista inglese si è fatto male e da subito ha tenuto in apprensione la panchina rossonera. L’ex Chelsea, soccorso in campo, è stato portato via in barella col collo immobilizzato e con lo zigomo e il naso sanguinanti e al suo posto è entrato Ardon Jashari.

Dalle prime informazioni riportate da Sky Sport dopo l’infortunio, Loftus-Cheek ha riportato la rottura di alcuni denti. È sempre rimasto cosciente ma è stato comunque trasportato in ospedale a Milano per accertamenti. Nulla di preoccupante quindi per il calciatore del Milan, che ha subito una bruttissima botta nell’impatto con il portiere avversario, che al contrario si è alzato e ha proseguito senza problemi la partita.

