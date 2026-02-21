Pusher ucciso a Rogoredo, i conoscenti della vittima: “Il poliziotto gli chiedeva soldi e droga”

Qualcuno avrebbe anche quantificato le richieste che sarebbero state di 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno. E così, in modo sistematico avrebbe fatto con altri spacciatori

L’assistente capo Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso dal poliziotto con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo durante un controllo antispaccio. È quanto emerso dal racconto di alcuni conoscenti della vittima, ora al vaglio degli inquirenti. Qualcuno avrebbe anche quantificato le richieste che sarebbero state di 200 euro e cinque grammi di cocaina al giorno. E così, in modo sistematico avrebbe fatto con altri pusher del boschetto di Rogoredo, la più grande piazza di spaccio della Lombardia.

Abderrahim avrebbe confidato a una cerchia di persone, alcune delle quali sentite nell’inchiesta, che a un certo punto aveva respinto le richieste di Cinturrino e da quel momento avrebbe iniziato ad avere paura del poliziotto che ora è indagato per omicidio volontario. Di operazioni “disinvolte” dell’assistente capo avrebbero parlato anche alcuni testi portati dai legali della famiglia di Mansouri, Debora Piazza e Marco Romagnoli. Voci di ‘protezione‘ verso un paio di pusher del Corvetto, di richieste di soldi ad altri.

Oltre a Cinturrino sono indagati dalla Procura di Milano altri quattro poliziotti che erano presenti. A loro sono contestati il favoreggiamento e l’omissione di soccorso. L’assistente capo aveva raccontato di aver reagito “per paura” sparando dopo aver visto Mansouri puntargli contro una pistola che poi si è rivelata la replica di una Beretta 92 con il tappo rosso. In realtà l’arma – nella ricostruzione al vaglio della Procura – sarebbe stata messa accanto al ventottenne in un secondo momento, dopo che Cinturrino aveva detto a un collega di andare a prendere uno zaino al commissariato Mecenate.

Il collega, ripreso dalle videocamere di sorveglianza, ha sostenuto di non sapere che cosa contenesse lo zaino che probabilmente custodiva l’arma. In sostanza quindi ci sarebbe stata una messinscena. Gli accertamenti degli agenti della Squadra Mobile e del pm Giovanni Tarzia vogliono, oltre che chiarire la dinamica dell’omicidio, indagare anche sull’ambiente in cui è accaduta la tragedia: se davvero il poliziotto ricattava il gruppo di Mansouri a Rogoredo e forniva invece protezione ad altri pusher del Corvetto, quartiere in cui abita. Così come dovranno accertare che l’assistente capo abbia mentito anche sul fatto di aver detto ai colleghi, che erano impegnati sul posto per arrestare un pusher, di aver già chiamato i soccorsi dopo aver sparato.

La telefonata al 118 è stata fatta invece solo 23 minuti dopo lo sparo. I soccorritori che sono arrivati sul posto hanno trovato il marocchino che ancora respirava ed è morto alcuni istanti dopo. In quel lasso di tempo, tra lo sparo e l’arrivo del 118, secondo i legali di famigliari della vittima, il 28enne, forse, poteva essere salvato. La consulente della Procura che sta esaminando la replica della Beretta, Denise Albani (la stessa impegnata nelle indagini scientifiche sul caso di Garlasco), ha individuato – tra varie tracce – due profili di Dna identificabili e depositerà la sua relazione forse già lunedì.

Se il Dna di Mansouri non fosse sulla pistola, sarebbe la dimostrazione definitiva che la vittima non era armata. Se poi fosse trovato quello di Cinturrino, la sua posizione si aggraverebbe ulteriormente. Proseguono anche gli esami balistici per capire la posizione della vittima e del poliziotto che si sarebbe dovuto trovare a una ventina di metri di distanza quando ha esploso un solo colpo, colpendo alla tempia il marocchino.