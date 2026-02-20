È stato arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato il giovane di 24 anni che si era introdotto nel caveau di una filiale Unicredit di viale Certosa a Milano senza poi riuscire a uscirne. I militari sono intervenuti perché il personale di vigilanza privata, tramite il sistema di videosorveglianza, aveva rilevato la presenza all’interno del caveau di un uomo, impegnato nel tentativo di forzare le cassette di sicurezza.

Dalle prime verifiche è emerso che era entrato nell’istituto di credito durante l’orario di apertura ed era riuscito a raggiungere i locali del caveau. Al momento dell’intervento il locale era inaccessibile poiché le chiavi di apertura erano custodite all’interno di una cassaforte con serratura temporizzata, la cui attivazione era programmata per le 8 del giorno successivo. È stato quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno forzato la cassaforte per il recupero delle chiavi mentre il caveau.



I pompieri sono giunti sul posto poco dopo, accompagnati da un’auto pompa e un altro carro, oltre che con il personale Usar specializzato in ricerca e salvataggio. Intorno alla mezzanotte e mezza è stato richiesto anche l’intervento del personale del 118, giunto sul luogo con due ambulanze.

L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per quasi nove ore, fino alle 5 di questa mattina. I vigili del fuoco, per riuscire a entrare nel caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte che conteneva le chiavi. All’interno del caveau è stato ritrovato il giovane in buono stato di salute anche grazie al sistema di areazione attivo nel luogo, per cui il 118 non ha predisposto il trasporto in ospedale.