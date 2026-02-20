Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 10:21

Ufo, Trump annuncia la pubblicazione dei documenti riservati del governo: “Incredibile interesse verso gli alieni”

di Redazione Esteri
Nei giorni scorsi è diventato virale un commento di Barack Obama al podcast di Brian Tyler: "Sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell’Area 51"
Ufo, Trump annuncia la pubblicazione dei documenti riservati del governo: “Incredibile interesse verso gli alieni”
Icona dei commenti Commenti

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto al Pentagono la pubblicazione di tutti i documenti sugli Ufo, “sulla base dell’incredibile interesse emerso”. In un post su Truth del 19 febbraio, il Presidente americano ha scritto di aver sollecitato il segretario della Difesa Pete Hegseth e ad altri esponenti dell’amministrazione ad “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”. Nei giorni scorsi, un commento di Barack Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale. Alla domanda se gli alieni fossero reali, l’ex Presidente americano aveva risposto positivamente: “Sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell’Area 51 (sito militare nel Nevada, ndr). Non c’è una struttura segreta a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”, aveva detto.

Trump il giorno prima aveva accusato Obama di aver declassificato materiale secretato, per via dell’intervista sugli alieni a Brian Tyler. “Ha diffuso informazioni riservate, non avrebbe dovuto farlo”, aveva detto il presidente a bordo dell’Air Force One, come riportato da Bloomberg. Trump dunque aveva aperto alla possibilità di togliere il segreto sulle informazioni diffuse da Obama così da evitargli problemi.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione