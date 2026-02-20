Ufo, Trump annuncia la pubblicazione dei documenti riservati del governo: “Incredibile interesse verso gli alieni”

Nei giorni scorsi è diventato virale un commento di Barack Obama al podcast di Brian Tyler: "Sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell’Area 51"

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto al Pentagono la pubblicazione di tutti i documenti sugli Ufo, “sulla base dell’incredibile interesse emerso”. In un post su Truth del 19 febbraio, il Presidente americano ha scritto di aver sollecitato il segretario della Difesa Pete Hegseth e ad altri esponenti dell’amministrazione ad “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo)”. Nei giorni scorsi, un commento di Barack Obama sulle forme di vita aliena, in un podcast di Brian Tyler, era diventato virale. Alla domanda se gli alieni fossero reali, l’ex Presidente americano aveva risposto positivamente: “Sono reali, ma non ne ho mai visto uno. E non sono tenuti nell’Area 51 (sito militare nel Nevada, ndr). Non c’è una struttura segreta a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti”, aveva detto.

Trump il giorno prima aveva accusato Obama di aver declassificato materiale secretato, per via dell’intervista sugli alieni a Brian Tyler. “Ha diffuso informazioni riservate, non avrebbe dovuto farlo”, aveva detto il presidente a bordo dell’Air Force One, come riportato da Bloomberg. Trump dunque aveva aperto alla possibilità di togliere il segreto sulle informazioni diffuse da Obama così da evitargli problemi.