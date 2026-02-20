“Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”. C’era attesa per l’esito degli esami svolti da Lautaro Martinez dopo l’infortunio nella sfida contro il Bodo Glimt, sia per le parole di Cristian Chivu, sia per la faccia preoccupata dell’argentino al momento della sostituzione. Risultati arrivati in mattinata: risentimento al soleo della gamba sinistra. Tradotto: circa un mese di stop.

Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio per i nerazzurri, che temevano uno stiramento e quindi tempi di recupero ancora più lunghi. Il risentimento non è una lesione, ma il polpaccio è una zona particolare, diversa dalle altre, e quindi necessita di più tempo. Per Lautaro Martinez poteva però andare anche meglio, considerando che in questo mese l’Inter si gioca tutto. I nerazzurri infatti sfideranno in campionato Lecce e Genoa, con in mezzo il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt, dove bisognerà rimontare i due gol di vantaggio ottenuti dai norvegesi nella gara di andata.

E poi l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Como, in programma il 3 marzo, a cinque giorni dal derby contro il Milan, dove ci si giocherà una grandissima fetta di scudetto. E Lautaro Martinez con grandissima probabilità – salvo un recupero lampo – non ci sarà. L’obiettivo è recuperarlo per la sfida di San Siro contro l’Atalanta del 15 marzo, altro match complicato in Serie A e in uno dei mesi che storicamente poi indirizza la classifica del campionato. Insomma, l’Inter sarà impegnata in tre competizioni in un mese e qui si giocherà tantissimo. In più, in caso di rimonta ai playoff di Champions League, i nerazzurri giocheranno gli ottavi di Champions League il 10/11 e il 17/18 marzo. Partite che con grande probabilità – eventualmente – il capitano nerazzurro salterebbe. E l’attacco sarà sulle spalle del giovane Pio Esposito, di Bonny e di Marcus Thuram, che adesso sì, deve ritrovarsi per trascinare i suoi.