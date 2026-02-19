“Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male: altri giocatori hanno dei problemi e li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, abbastanza serio”. Le parole di Cristian Chivu non lasciano spazio a interpretazioni: il problema muscolare al polpaccio accusato da Lautaro Martinez nel corso di Bodo Glimt-Inter – match terminato per 3-1 in favore dei norvegesi – non è roba di poco conto. E quando gli allenatori si sbilanciano così, è difficile che sbaglino. Per avere certezza però servirà attendere gli esami di rito, che l’attaccante nerazzurro svolgerà nella giornata di venerdì.

Ma cosa è successo? Accade tutto al 61′. Dopo un’azione offensiva Lautaro Martinez comincia a toccarsi la gamba, lamentando un problema muscolare e Chivu non rischia. Dalla panchina si alza Marcus Thuram, che lo sostituisce per evitare guai peggiori. Martinez torna quindi in panchina, parla con lo staff tecnico dell’Inter, che gli consiglia di tornare negli spogliatoi per un primo trattamento. A quel punto l’argentino prende la via degli spogliatoi scuro in volto, preoccupato per le condizioni del suo polpaccio.

Piove sul bagnato dunque in casa Inter. In primis perché i nerazzurri dovranno recuperare uno scarto di due gol nella sfida in programma martedì prossimo a San Siro. In secondo luogo perché c’è il serio rischio di aver perso il capitano, capocannoniere e punto di riferimento per le prossime partite decisive, in tutte le competizioni. Anche se Tyc Sports rassicura: secondo Gaston Edul – giornalista di Tyc Sports appunto – Lautaro non avrebbe riportato una lesione grave. Si tratta di un infortunio muscolare al polpaccio che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane, ma non è nulla di più di uno stiramento.

Tra fine febbraio e marzo infatti l’Inter continuerà a giocare ogni tre giorni e affronterà: Lecce, poi ritorno contro il Bodo Glimt, Genoa, Como nell’andata di Coppa Italia, derby contro il Milan, eventuale ottavi di Champions League, Atalanta e Fiorentina, con eventuale ritorno degli ottavi di Champions League. Di sicuro Lautaro salterà il match contro il Lecce e anche il ritorno contro il Bodo. Probabile che salti anche Genoa e Como. Poi si vedrà.

Come sta Zielinski

Non solo Lautaro Martinez. Anche Piotr Zielinski è uscito malconcio dalla sfida persa contro il Bodo Glimt in Norvegia. Il centrocampista polacco – che nell’ultimo periodo è stato costretto a fare gli straordinari visto anche l’infortunio di Hakan Calhanoglu – è uscito affaticato e con noie muscolari. Da valutare anche le sue condizioni: probabile e possibile che anche per lui ci sia un turno di riposo in campionato contro il Lecce, dove mancheranno già anche Barella, Lautaro e Calhanoglu appunto. Possibile chance per Mkhitaryan, Frattesi e Sucic in mezzo al campo.