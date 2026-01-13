Stop di circa venti giorni. Non pochi in un momento in cui il calendario è intenso e ricco di partite. L’Inter e Cristian Chivu perdono Hakan Calhanoglu. Il turco aveva abbandonato il campo nel secondo tempo della sfida contro il Napoli per un problema al polpaccio e a distanza di due giorni ha svolto gli accertamenti del caso: “Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato dell’Inter.

Non sono stati comunicati i tempi di recupero – ma le società non lo fanno ormai praticamente più – ma vista la tipologia d’infortunio è facile ipotizzarli: fuori per circa 20 giorni. Il centrocampista turco non ci sarà nelle sfide di campionato contro Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo, ma salterà anche i match decisivi di Champions League contro Arsenal e Borussia Dortmund, in cui l’Inter deve ottenere il massimo dei punti per arrivare tra le prime otto. Chivu spera (e crede) di poter riavere Calhanoglu a disposizione per il big match della 25esima giornata di Serie A tra Inter e Juventus, in programma a San Siro nel weekend del 15 febbraio.

Out Calhanoglu: le soluzioni per Chivu

Un’assenza pesante per l’Inter, visto che Hakan Calhanoglu è da tempo il faro del centrocampo e rigorista affidabile. L’ultimo gol dal dischetto proprio contro il Napoli, nella stessa porta in cui ne aveva sbagliati due. E adesso? Le soluzioni per Cristian Chivu sono diverse. Probabile che nel suo centrocampo a tre sarà Nicolò Barella a svolgere il ruolo di play basso, con l’opzione Zielinski al posto dell’italiano sempre nel ruolo di regista.

Con Barella play, il polacco giocherà come spesso sta facendo adesso nel ruolo di mezzala, mentre sulla sinistra ci sarà ballottaggio tra Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan. E occhio a Diouf: con l’assenza di Calhanoglu e con il calendario così fitto potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo con maggior continuità in campo.