Cravatte Marinella, abbigliamento Borsalino, beach club e pranzi a Capri, cene e soggiorni a Roma e al Palace Hotel di Torino, un orologio extralusso, vacanze a Paestum. Con le carte di pagamento dell’associazione ‘La Fenice’, formalmente intestate al presidente Danilo Amitrano ma di fatto nelle tasche di Massimo Coppola, l’ex sindaco di Sorrento si è divertito e ha curato il suo look. Al capo numero 14 del decreto di rinvio a giudizio immediato per tre imputati del ‘Sistema Sorrento’ – Coppola, Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’ e Vincenzo Rescigno – c’è infatti un concentrato di lusso e bella vita. È l’elenco delle spese pazze rese possibili con la cresta tra i quasi 150mila euro erogati dal Comune di Sorrento a La Fenice, e le 55mila euro di spese documentate dall’associazione per le loro iniziative artistiche e culturali.

Il reato in questione è peculato. Il pm di Torre Annunziata Giuliano Schioppi e il procuratore Nunzio Fragliasso contestano uno sperpero di circa 35mila euro. Compiuto con bonifici e strisciando carte Unicredit, “per pagare soggiorni in strutture ricettive e turistiche per sé e per altri (tra i quali Raffaele Guida), e per l’acquisto di beni ed oggetti personali” tra il 2022 e il 2024, si legge nel rinvio a giudizio firmato dal giudice Maria Concetta Criscuolo.

Coppola è ancora agli arresti domiciliari a Valmontone, Guida ha ottenuto i domiciliari nella sua abitazione del casertano, Rescigno recentemente è tornato in libertà. Il Comune di Sorrento è indicato parte offesa del processo che dovrebbe iniziare il 17 aprile. La notifica del decreto di 14 pagine, che ilfattoquotidiano.it ha potuto leggere, è avvenuta nelle scorse settimane nelle mani del commissario prefettizio Rosalba Scialla, in qualità di legale rappresentante dell’Ente. La struttura anticorruzione comunale guidata dalla segretaria Candida Morgera, con il supporto legale dell’avvocato Donatangelo Cancelmo, ha inviato un paio di note scritte all’avvocatura comunale affinché si avvii una istruttoria di valutazione dell’eventuale costituzione di parte civile.

C’è poi il peculato. Le accurate indagini della Guardia di Finanza di Massa Lubrense agli ordini del comandante Francesco Tartaglione hanno elencato a uno a uno gli acquisti di Coppola coi fondi de ‘La Fenice’. Iniziano col bonifico di 8944 euro ad un’agenzia di viaggi del 30.12.22 e si concludono con un altro bonifico di circa 6700 euro per un orologio Panerai Luminor Pam del 16.9.24. In mezzo, di tutto e di più: 320 euro di cravatte a Napoli il 16.2.23, altre 570 euro di cravatte il 27.7.23, 187 euro al beach Club Le Ondine di Capri il 14.10.23, 104 euro al ristorante Geranio di Capri il giorno dopo, 1080 euro al negozio Church’s a Roma il 29.11.23. Il 4.1.24 viene comprata merce da Borsalino a Roma per 430 euro. E poi spese e pasti a Pompei e a Maddaloni e altro ancora. Quando Coppola strisciava la carta per importi considerevoli, sul cellulare del presidente di Fenice, Amitrano (indagato in procedimento a parte), arrivava l’sms di alert. Ma lui non muoveva un dito. E poi verrà assunto a tempo indeterminato al Comune di Sorrento.