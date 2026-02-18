“Vigilare” perché sia garantita la par condicio tra il Sì e il No negli eventi sul referendum organizzati dagli Ordini degli avvocati. La richiesta, rivolta al Consiglio nazionale forense – il massimo organismo di rappresentanza dell’avvocatura – viene dal Comitato Avvocati per il No, nato per riunire i legali contrari alla riforma Nordio, che ormai conta oltre 900 aderenti (con un tasso di crescita di 10-15 nuovi iscritti al giorno). Gli avvocati “ribelli” contestano la scelta di campo dei Consigli locali dell’Ordine, che pur essendo soggetti istituzionali (a differenza degli organismi politico-sindacali come le Camere penali o l’Organismo congressuale forense) promuovono in tutta Italia conferenze e incontri a senso unico in favore della riforma, spesso prevedendo addirittura il riconoscimento di crediti formativi ai partecipanti. Un attivismo poco in linea con il ruolo di un ordine professionale: per capirci, fatte le dovute differenze, è come se il Consiglio superiore della magistratura o le sue succursali locali (i Consigli giudiziari) patrocinassero eventi schierati per il No.

Gli esempi sono tantissimi. Il 20 febbraio a Foggia è in programma un incontro sulle “Ragioni del Sì” con il logo dell’Ordine locale e i saluti del presidente Gianluca Ursitti: intervengono in totale sei avvocati e il giudice della Corte d’Appello di Napoli Daniele Colucci, uno dei pochi magistrati a favore della riforma. Stesso panorama il 13 febbraio scorso a Cosenza, a un convegno con il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto tenuto nella biblioteca dell’Ordine locale: “La partecipazione dà diritto a tre crediti formativi in deontologia“, si leggeva sulla locandina. Tre crediti anche per l’evento “Sì per un giusto processo“, il 3 febbraio scorso a Forlì con Antonio Di Pietro, il presidente dell’Unione delle Camere penali Francesco Petrelli e la costituzionalista Marilisa D’Amico; per la tavola rotonda “Sì spiega“, il 30 gennaio ad Avellino, con ospite tra gli altri l’ex senatore di Forza Italia e Azione Andrea Cangini; per l’incontro a Varese, sempre il 30 gennaio, con il presidente del Comitato “Sì Riforma” Nicolò Zanon, il consigliere Csm in quota FdI Felice Giuffrè e il segretario dell’Unione Camere penali Rinaldo Romanelli.

Contro questa politica protesta il Comitato Avvocati per il No, in una lettera inviata lunedì al Consiglio nazionale forense e firmata da tutti i membri del direttivo (Franco Moretti, Isabella De Angelis, Giovanni Dore, Salvo Battaglia, Claudia Mattioli). “Rappresentando l’Ordine tutti gli avvocati, occorre evitare che, attraverso le sue articolazioni, vengano assunte iniziative tali da suscitare l’immagine di una avvocatura istituzionale schierata a favore o contro la riforma, a maggior ragione in considerazione del fatto che, all’interno dell’avvocatura, com’è noto, vi sono posizioni contrastanti“, si sottolinea. Per questo, i legali contrari alla riforma ritengono “necessario evitare che il confronto in atto possa degenerare e, di conseguenza, scivolare verso l’immagine di un’avvocatura contrapposta alla magistratura o, peggio, di un’avvocatura schierata politicamente”. E chiedono al Cnf di vigilare sulla par condicio, invitando gli Ordini che abbiano promosso iniziative sbilanciate a “organizzarne altrettante per compensare le ragioni non considerate nei precedenti eventi”. Infine, si chiede di “sensibilizzare” le articolazioni locali “a non assumere iniziative pubbliche che possano pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’istituzione forense rispetto al quesito referendario”.

Come scrivono gli stessi avvocati nella lettera, infatti, negli ultimi giorni c’è stato un “proliferare di sollecitazioni intese a richiedere ai Consigli dell’Ordine di assumere una posizione a favore” della riforma. Come ha raccontato il Corriere, a Torino la chiamata alle armi è arrivata dal vicepresidente della Camera penale Maurizio Basile: “I Consigli dell’Ordine e i singoli consiglieri non possono continuare a girare la testa da un’altra parte”, ha detto. Sulla stessa linea il presidente dell’Ordine di La Spezia Daniele Caprara, che sul Dubbio (il quotidiano degli avvocati) ha scritto un pezzo intitolato “Il dovere dei Consigli dell’Ordine di battersi per sostenere il Sì al referendum”: “I consigli degli Ordini”, sostiene, “non possono più conservare posizioni aventiniane, in nome di un equilibrio ormai ampiamente abbandonato da molte figure, istituzionali e non, che hanno rinunciato alla lettura tecnica delle norme per accedere ad assiomi e mistificazioni ideologiche”. D’altra parte, lo stesso Consiglio nazionale forense conserva una terzietà solo formale: tutti i suoi componenti hanno annunciato l’adesione al Comitato delle Camere penali per il Sì, e sui canali ufficiali dell’organo compaiono in continuazione le dichiarazioni pro-riforma del suo presidente Francesco Greco (anche se lui ha dichiarato di non saperne nulla). Chissà che fine farà la lettera dei “ribelli”…