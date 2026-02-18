Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:35 del 18 Febbraio

La vita e la morte dentro il bozzo crudele di questo tempo

di Antonello Caporale
Il governo che cerca il cuore, anzi garantisce un cuore nuovo non s'era finora mai visto
La vita e la morte dentro il bozzo crudele di questo tempo
Icona dei commenti Commenti

“Il nostro faro dev’essere il bene del bambino. E il bene del bambino purtroppo potrebbe anche dover ammettere che non c’è più nulla da fare”. Solo le parole di Carlo Pace Napoleone, direttore della struttura che opera i trapianti pediatrici al Regina Margherita di Torino, riportano alla misura della compassione e al rispetto della dignità umana questa funambolica corsa mediatica a imporre la salvezza a tutti i costi al piccolo Domenico, al quale con colpa gravissima è stato impiantato un cuore danneggiato.

“C’è un cuore in arrivo!”, hanno titolato i giornali, e la tv ha annunciato la corsa a Napoli di un team di espertissimi, ancora più esperti dei super esperti partenopei, con il compito di appurare una volta di più le condizioni di Domenico. Il piccolo è in coma da 57 giorni e già i migliori periti, i medici del Bambino Gesù, avevano purtroppo dovuto comunicare l’impossibilità di trovare la via e la vita per il piccolo ricoverato senza fortuna al Monaldi di Napoli.

Temiamo che però non sia ancora giunta allo zenit la commozione nazionale e dunque le lacrime televisive attendono altra succulenta procedura di estrazione della disperazione da quel corpicino ormai stremato e indifeso, destinato a essere indagato oltre il tempo e oltre la misura che la scienza medica mette a disposizione.

Persino la presidente del Consiglio chiamando mamma Patrizia, disperata per le condizioni del suo bimbo, ha garantito che il governo avrebbe fatto il possibile per trovare un nuovo cuore.

Il governo che cerca il cuore, anzi garantisce un cuore nuovo non s’era finora mai visto. Dentro queste parole di apparente e umana solidarietà c’è purtroppo la cifra di una incontrollabile barbarie civile: trovare a tutti i costi un cuore nuovo per Domenico, ormai morente ma molto famoso, e magari toglierlo a un altro Domenico, magari della stessa età e in migliori condizioni fisiche però sconosciuto ai più.

La vita e la morte dentro il bozzo crudele di questo tempo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione