Il viaggio dipende dalla qualificazione della nazionale statunitense alla partita per l’oro: già attivato il piano sicurezza, con arrivo e partenza in poche ore e trasferimento immediato verso la cerimonia conclusiva dei Giochi

Milano si prepara a una possibile visita lampo di Donald Trump, legata esclusivamente alla finale olimpica dell’hockey su ghiaccio maschile. L’arrivo del presidente degli Stati Uniti dipenderà quindi dall’eventuale qualificazione del team Usa alla partita per l’oro, in programma alle ore 14 di domenica 22 febbraio all’arena Santa Giulia. In quel caso, secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’Air Force One presidenziale sarebbe pronto ad atterrare nel capoluogo lombardo.

Le autorità milanesi sono state pre-allertate da Roma e la macchina organizzativa si è già messa in moto. Prefettura e questura hanno iniziato a pianificare il dispositivo di sicurezza, dopo quello messo in campo per la visita del vicepresidente J.D. Vance, della Second Lady e dei loro figli, oltre al segretario di Stato Marco Rubio, arrivati a Milano in occasione della cerimonia d’apertura Giochi invernali.

La visita del presidente si annuncia estremamente breve. Dopo l’atterraggio, il Tycoon si recherebbe direttamente alla nuova arena per assistere alla finale e sostenere la nazionale a stelle e strisce. A fine partita, la partenza immediata verso Verona, dove alle ore 20 è in programma la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, alla presenza di capi di Stato, reali e personalità internazionali. L’evento segnerà anche il passaggio simbolico del testimone alle Alpi francesi, che ospiteranno la successiva edizione dei Giochi nel 2030.

Il programma di Trump non includerebbe incontri ufficiali, pranzi istituzionali o visite in città, e non sarebbe previsto nemmeno il pernottamento.