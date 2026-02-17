Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 17:21

Sfuma il sogno Olimpiadi per Rebecca Passler: riammessa dopo il caso doping, è stata esclusa dalla squadra della staffetta

di Daniele Fiori
La 24enne azzurra, travolta dalla positività al letrozolo e dalla scoperta della malattia della madre, vede scappare per sempre la possibilità di disputare una prova a Milano-Cortina 2026
Sfuma il sogno Olimpiadi per Rebecca Passler: riammessa dopo il caso doping, è stata esclusa dalla squadra della staffetta
Icona dei commenti Commenti

Sfuma il sogno Olimpiadi per Rebecca Passler. La biathleta azzurra, travolta dalla positività a un controllo anti-doping pochi giorni prima del via dei Giochi di Milano-Cortina 2026, era stata poi riammessa vincendo il ricorso e dimostrando come la presenza di letrozolo fosse frutto di una contaminazione involontaria. Ha passato una settimana infernale, in cui peraltro a causa del caso doping ha scoperto che sua madre è malata, ha un carcinoma mammario. Oggi, è arrivata la conferma che Passler, seppur reintegrata, non parteciperà ai Giochi: la Fis ha ufficializzato il quartetto della staffetta femminile di biathlon in programma mercoledì ad Anterselva. In ordine di partenza ci saranno Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi.

Passler, prima del caso che l’ha travolta, era certa di un posto come prima frazionista in staffetta. Veniva dalla miglior stagione della sua carriera e con lei – senza voler mancare di rispetto a nessuna – le probabilità di medaglia per l’Italia erano alte. Inevitabilmente, però, quello che è successo ha compromesso l’avvicinamento alla gara. La positività al letrozolo era stata riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. Passler era stata sospesa dal Tribunale Nazionale Antidoping, fermando anche gli allenamenti. Poi la battaglia legale, vinta appena 4 giorni fa davanti alla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia. Nel mezzo, anche la drammatica scoperta familiare: sua madre, Herlinde Kargruber, ha un tumore. Passler infatti è risultata positiva al letrozolo, proprio il farmaco alla base della terapia endocrina a cui da giugno 2025 è sottoposta la donna. Che aveva preferito tenere tutto nascosto alla figlia, almeno fino al termine delle Olimpiadi.

Tutto è stato causato da una contaminazione involontaria, probabilmente tramite un pasto condiviso. Passler, non sapendo della malattia della madre, non può essere accusata nemmeno di negligenza. La sospensione è stata tolta, ci sarà più avanti una decisione definitiva per quanto riguarda il doping. Nel frattempo, però, il sogno di disputare un’Olimpiade in casa per la 24enne di Brunico è sfumato per sempre.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione