La biatleta Rebecca Passler positiva al doping: è il primo caso a Milano-Cortina

Rebecca Passler, biatleta italiana tra le cinque convocate alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, è stata trovata positiva al doping. Nonostante la presunta violazione riguardi gare preolimpiche, si tratta del primo caso che riguarda questi Giochi invernali, visto che la 25enne era una delle cinque azzurre convocate. Passler è stata trovata positiva ad un controllo eseguito da Nado Italia: la notizia arriva a soli quattro giorni dal via delle Olimpiadi e la sostanza ritrovata dalle analisi è il letrozolo, un inibitore usato abitualmente in casi oncologici.

A dare la conferma ufficiale una nota del Tribunale Nazionale Antidoping che, su proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, “ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Rebecca Passler (Fisi) per la violazione artt 2.1, 2.2; (sostanze riscontrate: Letrozole Metabolite Bis, Methanol). Il controllo è stato disposto da Nado Italia”.

“Avendo ricevuto notifica da parte dell’International Testing Agency della positività dell’atleta Rebecca Passler, il CONI ne ha disposto l’immediata esclusione della squadra impegnata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano si riserva di valutare, laddove possibile, l’eventuale sostituzione”, ha comunicato successivamente il Coni in una nota. Secondo il regolamento, l’atleta potrà essere rimpiazzata: per prendere il suo posto le due candidate sono Samuela Comola e Linda Zingerle. Comola, 27enne di Aosta, sembra la più papabile: ha appena vinto l’argento nell’individuale agli Europei e ha gareggiato in quattro tappe di Coppa del Mondo in questa stagione.

Chi è Rebecca Passler

25 anni, Rebecca Passler è una biatleta originaria di Brunico che ha ottenuto buoni risultati soprattutto in campo giovanile. Nipote di Johann Passler, a sua volta biatleta, e originaria di Rasun Anterselva, Rebecca Passler ha vinto la medaglia d’argento nell’individuale e nella staffetta ai Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020, mentre a quelli juniores di Obertilliach 2021 è stata argento nella sprint e nella staffetta e bronzo nell’inseguimento.

Ai mondiali di Soldier Hollow 2022 ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta e l’argento nella sprint. In Coppa del Mondo ha esordito il 27 novembre 2021 a Östersund in individuale (94ª) e ha ottenuto il primo podio l’11 dicembre 2022 a Hochfilzen in staffetta (terza). Ai Mondiali di Oberhof 2023, sua prima presenza iridata tra i “grandi”, è stata 34esima nella sprint, 45esima nell’inseguimento e 28esima nell’individuale. A quelli di Nové Město na Moravě 2024 si è classificata 75esima nell’individuale e 11esima nella staffetta. Non ha mai partecipato alle Olimpiadi. Il suo miglior risultato a livello individuale è arrivato a dicembre 2025, l’undicesimo posto nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Un piazzamento eguagliato poi a inizio 2026 in Turingia in occasione della sprint di Oberhof.

Cos’è il letrozolo

Il letrozolo è un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. Riduce i livelli di estrogeni bloccando l’enzima aromatasi, inibendo così la crescita tumorale. Nei test antidoping, l’uso senza necessità medica è considerato doping.