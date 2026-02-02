A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina sulla bocca di tutti non c’è la cerimonia d’apertura – prevista per il 6 febbraio – e nemmeno le gare di sci alpino, ma il letrozolo, sostanza trovata nelle analisi di Rebecca Passler. La biatleta – tra le cinque convocate nella specialità per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – ha effettuato un controllo eseguito da Nado Italia ed è stata trovata positiva alla sostanza in questione: è il primo caso di positività alle Olimpiadi.

Il letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa, è la stessa che costò una squalifica di dieci mesi a Sara Errani nel 2017. In quel caso la Federazione internazionale di tennis (Itf) stabilì che si era trattato di una contaminazione alimentare: la colpa fu dell’impasto (dove finì la sostanza) dei tortellini in brodo preparati da sua mamma Fulvia. Il letrozolo era contenuto in un farmaco, il Femara, assunto dalla mamma della tennista dal 2012 e finito accidentalmente sul piano di lavoro, si legge nella sentenza, durante la preparazione dei tortellini, contaminando quindi il pasto della tennista. Per questo Errani fu squalificata per due mesi: dal 3 agosto al 2 ottobre 2017.

L’11 giugno 2018 il Tas ha accolto parzialmente l’appello della Nado Italia (Organizzazione nazionale antidoping), portando la squalifica a 10 mesi, con Errani che non ha potuto giocare fino al 9 febbraio 2019. Successivamente non ci fu nessun processo penale per la tennista: il gip di Ravenna decise di archiviare il caso. “Il letrozolo non è una sostanza dopante per le donne. Qualora ci fosse l’effetto, si otterrebbe solo con uso continuativo”, aveva dichiarato Sara Errani. La sostanza è però nella lista dei farmaci proibiti dall’agenzia mondiale antidoping. Non ci sono riscontri per il miglioramento diretto delle prestazioni su sportive di sesso femminile, ma nel 2005 – dopo averlo fatto nel 2001 per gli uomini – la WADA ha allargato l’estensione del divieto di letrozolo anche alle donne.

Chi è Rebecca Passler

25 anni, Rebecca Passler è una biatleta originaria di Brunico che ha ottenuto buoni risultati soprattutto in campo giovanile. Nipote di Johann Passler, a sua volta biatleta, e originaria di Rasun Anterselva, Rebecca Passler ha vinto la medaglia d’argento nell’individuale e nella staffetta ai Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020, mentre a quelli juniores di Obertilliach 2021 è stata argento nella sprint e nella staffetta e bronzo nell’inseguimento.

Ai mondiali di Soldier Hollow 2022 ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta e l’argento nella sprint. In Coppa del Mondo ha esordito il 27 novembre 2021 a Östersund in individuale (94ª) e ha ottenuto il primo podio l’11 dicembre 2022 a Hochfilzen in staffetta (terza). Ai Mondiali di Oberhof 2023, sua prima presenza iridata tra i “grandi”, è stata 34esima nella sprint, 45esima nell’inseguimento e 28esima nell’individuale. A quelli di Nové Město na Moravě 2024 si è classificata 75esima nell’individuale e 11esima nella staffetta. Non ha mai partecipato alle Olimpiadi.