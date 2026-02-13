Era risultata positiva al letrozolo ma la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha riconosciuto "l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole". Si aggregherà alle compagne da lunedì 16 febbraio, fa sapere la Federazione Italiana Sport Invernali

Rebecca Passler potrà partecipare alle Olimpiadi. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata durante un controllo lo scorso 26 gennaio. È stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero “l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole”. La biatleta italiana 25enne rientra così in gara. Si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, “giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi”, scrive la Federazione Italiana Sport Invernali.

“La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, commenta Flavio Roda, Presidente Fisi. Anche la diretta interessata tira un sospiro di sollievo: “Sono stati giorni molto difficili – spiega -. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”.