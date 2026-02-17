di Pietro Francesco Maria De Sarlo

La Francia, la Germania, l’Italia e altri stati europei stanno chiedendo all’Onu la rimozione di Francesca Albanese dall’incarico di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ovviamente ci sono relatori speciali per la Cina, per la Corea del Nord, per gli Stati Uniti e ogni relatore dà fastidio a qualcuno.

Ma chi li nomina? I Relatori Speciali non sono diplomatici né funzionari di carriera. Sono esperti indipendenti nominati dal Consiglio per i Diritti Umani dell’Onu per monitorare singoli Paesi o temi specifici (tortura, libertà di espressione, territori occupati, ecc.). Del consiglio fanno parte 47 paesi: 13 per l’Africa, 13 per l’Asia, 6 per l’Est Europa, 8 per l’America del Sud, e 7 per l’Europa dell’Ovest. La maggioranza è parte del Sud Globale.

Quando un mandato si libera – per scadenza o dimissioni – si apre una procedura pubblica di candidatura. Un gruppo consultivo interno al Consiglio esamina i profili e propone una short list. La decisione finale spetta al Presidente del Consiglio, con l’avallo dei 47 Stati membri. Non è un’elezione popolare né un voto dell’Assemblea generale. È una procedura tecnico-politica interna al Consiglio.

Il mandato dura in genere tre anni, rinnovabile una sola volta. Nessun relatore può restare in carica oltre sei anni complessivi. Alla scadenza, il Consiglio può rinnovare l’incarico, scegliere un altro esperto, oppure non rinnovare affatto il mandato. Il mancato rinnovo non è una sanzione: è una decisione ordinaria. In ogni caso per Francesca Albanese, che è stata rinnovata nel 2025 ed è già nel suo secondo triennio, scadrà in via definitive nel 2028.

Si può “destituire” un relatore? Sì, ma non per semplice dissenso politico. I relatori sono vincolati a un Codice di condotta che impone indipendenza, imparzialità e integrità. Una rimozione anticipata può avvenire solo in caso di violazioni formali di queste regole. Non esiste una soglia automatica di voti come in un parlamento. Serve una decisione del Consiglio basata su motivazioni procedurali, non su pressioni politiche. Ed è un evento rarissimo. Il Consiglio può anche decidere di chiudere o modificare il mandato stesso, attraverso una risoluzione votata dai suoi 47 membri. In quel caso non viene “cacciata” la persona, ma viene ridefinito il meccanismo.

In sintesi: i Relatori Speciali non dipendono dai governi che criticano. Non vengono eletti dall’Assemblea generale. Non possono essere rimossi per semplice irritazione diplomatica. Ma il loro rinnovo dipende inevitabilmente dagli equilibri politici del Consiglio. A mio modo di vedere, nell’improbabile caso che si arrivi a un voto del Consiglio, voterebbero a favore Francia, Regno Unito, Italia, Repubblica Ceca, Estonia, Olanda. Poi ci saranno gli incerti e gli astenuti e poi la marea dei paesi del Sud del Mondo. Comunque questo è l’elenco degli altri paesi attualmente membri e ognuno può fare le proprie ipotesi: Islanda, Spagna, Svizzera, Angola, Benin, Burundi, Costa d’Avorio, Congo, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Sudafrica, Cina, Cipro, India, Indonesia, Iraq, Giappone, Kuwait, Isole Marshall, Pakistan, Qatar, Korea, Thailandia, Vietnam, Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Messico.

A me pare molto improbabile, soprattutto avendo negli occhi l’immagine dei delegati Onu che lasciarono l’aula appena Netanyahu iniziò a parlare, che l’iniziativa europea abbia successo. Servirà solo a disgustare ulteriormente gli stati del mondo non occidentale, come se ce ne fosse ancora bisogno, perdendo sempre più autorevolezza e spessore morale. Rende solo evidente il tentativo di vendetta contro Albanese per aver denunciato la complicità in genocidio di molti Stati europei, tra cui Francia, Germania e Italia. Una ripicca di basso profilo che otterrà solo l’aumento delle indignazione popolare verso i propri governi complici di Netanyahu.

