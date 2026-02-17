La Procura di Roma contesta all'amministrator e di fatto dell'università telematica il mancato pagamento di tasse tra il 2018 e il 2022. A processo altre tre persone che hanno avuto ruoli di responsabilità nella società. La prima udienza si terrà il 4 giugno

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio con l’accusa di evasione fiscale. L’inchiesta è stata sviluppata dalla Procura di Roma. A Bandecchi si contesta, in qualità di amministratore di fatto dell’università telematica Unicusano, il mancato pagamento tra il 2018 e il 2022 di imposte per circa 20 milioni di euro. Oltre Bandecchi, a processo anche altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società. La prima udienza si terrà il 4 giugno dinanzi al giudice monocratico. Uscendo dagli uffici di piazzale Clodio a Roma, Bandecchi che è assistito dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, ha commentato il rinvio a giudizio: “Nessuna sorpresa, me lo aspettavo; speriamo di poter dimostrare nel processo la nostra innocenza”.

L”indagine è stata chiusa nel settembre 2024 ed ha avuto come conseguenza il sequestro di beni nel 2023 da parte della Guardia di finanza; 20 milioni di euro riferiti agli anni 2016-2020, e 2,5 milioni relativi all’anno 2021.

A conclusione delle attività investigative, i magistrati rilevano, riferendosi ai vertici della Unicusano: “Al fine di evadere l’imposta sul reddito delle società omettevano di indicare nella dichiarazione Ires 2017 per l’anno di imposta 2016 elementi imponibili pari a 9.826.648 milioni, di fatto evadendo una Ires complessiva pari a 2.358.395 euro avvalendosi dell’illecita fruizione dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 74 Tuir da interpretarsi alla luce della previsione dell’articolo 1 comma 721 Legge 160/2019, da cui conseguiva l’indebita esenzione della suddetta imposta in luogo dell’applicazione dell’aliquota Ires del 24% con superamento delle previste soglie di punibilità”.

Per quanto riguarda il 2017, la Procura contesta un’evasione di 2.908.702 milioni; nel 2018 i milioni sono 3.932.072, nel 2020 l’evasione è quantificata in 5.963.524 milioni di euro. Infin, nel 2021, per i magistrati Unicusano ha evaso 2.653732 milioni di euro. Nel luglio dell’anno scorso, la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto in primo grado il ricorso di Unicusano rigettando l’ipotesi di evasione fiscale.

Bandecchi è stato eletto con uno schieramento di centrodestra ma è poi passato con Alternativa popolare. A proposito di Unicusano, nel 2024 sono state chiuse sia Cusano Italia Tv che Cusano News 7, media legati all’ateneo.