Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 18:07

Lutto nel giornalismo sportivo: addio a Laura Masiello, storica firma dell’Ansa

di Redazione Sport
Una malattia fulminante l'ha colpita di notte nella sua casa a Roma: aveva 59 anni. Nell'agenzia aveva ricoperto il ruolo di caposervizio seguendo tutti i principali eventi sportivi, dalla serie A alla Champions
Lutto nel giornalismo sportivo: addio a Laura Masiello, storica firma dell’Ansa
Icona dei commenti Commenti

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Laura Masiello, giornalista dell’Ansa e per anni colonna della redazione sportiva. La donna si è spenta nella notte all’età di 59 anni, colpita da una malattia fulminante, a Roma, città dove viveva. Napoletana, classe 1966, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 9 maggio. I funerali si terranno domani, martedì 17 febbraio, alle ore 10, a Napoli, presso la chiesa delle Suore Betlemite in via Bernardo Cavallino 53, al Rione Alto. Tra i messaggi di lutto c’è anche il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della cronista.

Figlia d’arte, aveva respirato fin da giovane il clima delle redazioni. Il padre, Nino Masiello, era stato uno storico cronista napoletano e caporedattore dell’ufficio centrale de Il Mattino, scomparso nel 2017 all’età di 80 anni. Oltre alla dedizione per il giornalismo, padre e figlia erano uniti dall’amore per il teatro. Fin da bambina appassionata di sport e in particolare di calcio, era cresciuta negli anni del Napoli di Diego Armando Maradona e dei Mondiali di Italia ’90.

Il suo percorso professionale era iniziato con le collaborazioni a “Il Mattino dei Giovani”. Nel 1990 aveva intrapreso il praticantato al quotidiano “Roma”, sotto la guida di Antonio Sasso, insieme a una pattuglia di giovani colleghi che ha sempre ricordato negli anni a venire. Terminata l’esperienza al “Roma” nel 1993, era approdata all’Ansa, dove aveva lavorato prima nella sede di Napoli, poi a Potenza e infine nella capitale. Nell’agenzia ricopriva il ruolo di caposervizio aggiunto della redazione sportiva ed era considerata una figura di riferimento nel racconto delle principali competizioni, dalla Serie A alla Champions League, fino alle Universiadi e a numerosi altri eventi sportivi.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione