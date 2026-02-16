Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Laura Masiello, giornalista dell’Ansa e per anni colonna della redazione sportiva. La donna si è spenta nella notte all’età di 59 anni, colpita da una malattia fulminante, a Roma, città dove viveva. Napoletana, classe 1966, avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 9 maggio. I funerali si terranno domani, martedì 17 febbraio, alle ore 10, a Napoli, presso la chiesa delle Suore Betlemite in via Bernardo Cavallino 53, al Rione Alto. Tra i messaggi di lutto c’è anche il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa della cronista.

Figlia d’arte, aveva respirato fin da giovane il clima delle redazioni. Il padre, Nino Masiello, era stato uno storico cronista napoletano e caporedattore dell’ufficio centrale de Il Mattino, scomparso nel 2017 all’età di 80 anni. Oltre alla dedizione per il giornalismo, padre e figlia erano uniti dall’amore per il teatro. Fin da bambina appassionata di sport e in particolare di calcio, era cresciuta negli anni del Napoli di Diego Armando Maradona e dei Mondiali di Italia ’90.

Il suo percorso professionale era iniziato con le collaborazioni a “Il Mattino dei Giovani”. Nel 1990 aveva intrapreso il praticantato al quotidiano “Roma”, sotto la guida di Antonio Sasso, insieme a una pattuglia di giovani colleghi che ha sempre ricordato negli anni a venire. Terminata l’esperienza al “Roma” nel 1993, era approdata all’Ansa, dove aveva lavorato prima nella sede di Napoli, poi a Potenza e infine nella capitale. Nell’agenzia ricopriva il ruolo di caposervizio aggiunto della redazione sportiva ed era considerata una figura di riferimento nel racconto delle principali competizioni, dalla Serie A alla Champions League, fino alle Universiadi e a numerosi altri eventi sportivi.