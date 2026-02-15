Rocchi attacca Bastoni: “La Penna ha sbagliato, ma c’è stata una simulazione chiara. Cercano in tutti modi di fregarci”

Gianluca Rocchi non era presente sabato sera a San Siro, mentre durante Inter–Juventus andava in scena l’ennesimo grave errore arbitrale di una stagione tragica per i fischietti italiani. “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”, commenta oggi il designatore arbitrale, al telefono con l’Ansa. Il riferimento è chiaramente all’espulsione di Kalulu nei minuti finali del primo tempo per doppia ammonizione, che ha condizionato il big match poi vinto per 3 a 2 dai nerazzurri.

A fine gara, il dirigente Giorgio Chiellini se l’è presa implicitamente anche con Rocchi, sottolineando la sua assenza in tribuna e attaccando “una struttura arbitrale inadeguata“. Il designatore arbitrale riconosce immediatamente l’errore del direttore di gara romano nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu. E ci mancherebbe. Ma poi se la prende con l’interista Alessandro Bastoni.

“La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci“, accusa Rocchi. Che quindi se la prende con il difensore nerazzurro ma in generale ribalta l’accusa, chiedendo maggiore collaborazione ai club di Serie A.