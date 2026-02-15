Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:53

Rocchi attacca Bastoni: “La Penna ha sbagliato, ma c’è stata una simulazione chiara. Cercano in tutti modi di fregarci”

di Redazione Sport
Il designatore arbitrale parla dopo le polemiche per l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. L'errore di La Penna e l'accusa al difensore nerazzurro, ma non solo
Rocchi attacca Bastoni: “La Penna ha sbagliato, ma c’è stata una simulazione chiara. Cercano in tutti modi di fregarci”
Icona dei commenti Commenti

Gianluca Rocchi non era presente sabato sera a San Siro, mentre durante InterJuventus andava in scena l’ennesimo grave errore arbitrale di una stagione tragica per i fischietti italiani. “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”, commenta oggi il designatore arbitrale, al telefono con l’Ansa. Il riferimento è chiaramente all’espulsione di Kalulu nei minuti finali del primo tempo per doppia ammonizione, che ha condizionato il big match poi vinto per 3 a 2 dai nerazzurri.

A fine gara, il dirigente Giorgio Chiellini se l’è presa implicitamente anche con Rocchi, sottolineando la sua assenza in tribuna e attaccando “una struttura arbitrale inadeguata“. Il designatore arbitrale riconosce immediatamente l’errore del direttore di gara romano nella gestione della seconda ammonizione a Kalulu. E ci mancherebbe. Ma poi se la prende con l’interista Alessandro Bastoni.

“La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci“, accusa Rocchi. Che quindi se la prende con il difensore nerazzurro ma in generale ribalta l’accusa, chiedendo maggiore collaborazione ai club di Serie A.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione