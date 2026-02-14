“Non siete benvenuti a Genova. Non è solo una questione di antifascismo: è anche una questione di correttezza”. Così Fabio Ceraudo, ex operaio metalmeccanico, delegato Usb e presidente del Municipio in quota M5S, contesta una delegazione di militanti di Casapound al Tower Hotel della catena HS Group, in zona aeroportuale. “Siamo medaglia d’oro per la Resistenza: la vostra presenza qui è un affronto e una provocazione. Noi quelli come voi qui li abbiamo cacciati via il giorno prima, aggiunge Ceraudo, rivolto a Luca Marsella, portavoce dell’associazione condannata ieri a Bari per la riorganizzazione del partito fascista.

Per tutta risposta, incuranti delle telecamere e della presenza di operatori della Digos, diversi militanti della destra antisistema lo circondano, minacciandolo: “Te ne devi andare, cosa stai cercando, devi stare zitto“. Seguono insulti e spintoni, in particolare da parte di un soggetto che, accanto a Marsella, aveva appena ritenuto opportuno minacciare un giornalista: “Vuoi vedere come si picchiano le persone?”. La frase viene scandita davanti alle telecamere.

Per tutta la giornata di ieri, anche se il corteo antifascista è previsto per oggi pomeriggio, un imponente schieramento di camionette di polizia ha circondato la sede genovese di Casapound, in via Montevideo, in attesa di un'eventuale risposta dei collettivi. Pretesto dell'appuntamento a Genova organizzato dai leader nazionali della piccola galassia nera è la presentazione della proposta di legge che riprende lo slogan programmatico della "remigrazione", caro all'estrema destra europea e conteso adesso in Italia con il manipolo di futuristi vannacciani e la Lega di Matteo Salvini, non nuova a ricalcare propaganda della destra antisistema e ospitare loro esponenti nelle proprie liste