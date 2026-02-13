Qualcuno direbbe che ha fatto un passo falso, ma nel caso specifico è scivolato sul ghiaccio. Un latitante slovacco era venuto a Milano per tifare la sua nazionale di hockey sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali: è stato bloccato dalle autorità. Adesso è detenuto a San Vittore.

Ricercato da sedici anni, l’uomo risultava colpito da un’ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I Carabinieri hanno rintracciato il 44enne in seguito a una segnalazione partita da una struttura turistica in zona Baggio.

L’operazione è avvenuta nella mattinata dell’11 febbraio all’interno di un camping in via Ajraghi, in zona Varesina. La nazionale slovacca di hockey giocava alle 16.40 contro la Finlandia, partita che poi è finita con il punteggio di 4-1 a favore della prima squadra ma che l’uomo non ha fatto in tempo a vedere.

Al momento dell’arresto, non ha opposto resistenza ed è stato portato nel carcere milanese dove dovrà scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Non si può escludere che l’uomo, assente dall’Italia da tempo, non fosse nemmeno a conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti.