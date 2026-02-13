Il mondo FQ

“Petrecca non mi ha riconosciuto? Io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia mondiale”: Anna Danesi snobba il direttore di Rai Sport

di Redazione Sport
La capitana della nazionale di pallavolo femminile torna sulla figuraccia del direttore di RaiSport ed elogia il commento di Eurosport: "Ho pianto"
Anna Danesi, capitana della squadra della pallavolo femminile, tedofora delle Olimpiadi, ospite del podcast Tak Player, è ritornata sulla figuraccia di Paolo Petrecca direttore di RaiSport che si è “autoinserito” al commento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina dopo l’esclusione di Auro Bulbarelli, infilando una serie di scivoloni.

“A me sinceramente che direttore di Rai Sport non mi abbia riconosciuto non me ne frega niente – ha commentato la centrale classe 1996 – Io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia al livello mondiale”. Danesi ha quindi elogiato il commento di Eurosport, raccontando di aver pianto dopo aver visto il pezzettino che la riguardava.

“Non mi importa che non mi abbia riconosciuto – ha continuato – Io sono contentissima che il nostro movimento sia cresciuto in questi anni. Spero avrà modo con le prossime vittorie”.

