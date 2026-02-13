Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:12

Cuore “bruciato”, la madre del bimbo trapiantato: “Ero presa troppo dal dolore per fare domande all’inizio. Abbiamo saputo dai giornali”

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

“Ero presa troppo dal dolore per fare domande all’inizio”. Spiega così Patrizia Mercolino, mamma del piccolo attaccato a una macchina all’ospedale Monaldi dopo il fallimento del trapianto, come ha deciso di presentare la denuncia l’11 febbraio scorso e come la notizia che l’organo era stato “bruciato” dopo l’espianto avvenuto a Bolzano è stata appresa dai giornali. “Nessuno mi ha detto niente, l’abbiamo scoperto dai giornali”. È stato il quotidiano Il Mattino il primo a rivelare perché il cuore trapiantato non era partito. “Le ore passano in fretta, abbiamo poco tempo”. Al momento sono sei le persone indagate e sono in corso acquisizioni e raccolta di testimonianza per ricostruire la catena di responsabilità

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione