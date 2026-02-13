“Ero presa troppo dal dolore per fare domande all’inizio”. Spiega così Patrizia Mercolino, mamma del piccolo attaccato a una macchina all’ospedale Monaldi dopo il fallimento del trapianto, come ha deciso di presentare la denuncia l’11 febbraio scorso e come la notizia che l’organo era stato “bruciato” dopo l’espianto avvenuto a Bolzano è stata appresa dai giornali. “Nessuno mi ha detto niente, l’abbiamo scoperto dai giornali”. È stato il quotidiano Il Mattino il primo a rivelare perché il cuore trapiantato non era partito. “Le ore passano in fretta, abbiamo poco tempo”. Al momento sono sei le persone indagate e sono in corso acquisizioni e raccolta di testimonianza per ricostruire la catena di responsabilità