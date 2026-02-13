Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 19:17

“Io e la mia compagna avremo un bambino”, Fillon Maillet oro nella sprint di biathlon e poi l’annuncio

di Redazione Sport
Sul podio con lui due norvegesi tra cui Sturla Holm Laegreid alla seconda medaglia in questi Giochi e diventato noto per aver confessato il tradimento alla fidanzata in mondovisione
“Io e la mia compagna avremo un bambino”, Fillon Maillet oro nella sprint di biathlon e poi l’annuncio
Icona dei commenti Commenti

Le Olimpiadi amplificano tutte le emozioni, soprattutto quelle degli atleti del biathlon e cosi il francese Quentin Fillon Maillet – medaglia d’oro con uno straordinario tempo di 22’53″1 nella sprint del biathlon, ai microfoni dei giornalisti ha annunciato l’arrivo di un figlio: “È un sogno, è una cosa straordinaria, una giornata speciale perché voglio annunciare che io e la mia compagna avremo un bambino”.

Il francese ha preceduto i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (+13″7) e Sturla Holm Laegreid (+15″9), alla seconda medaglia in questi Giochi e diventato noto per aver confessato il tradimento alla fidanzata in mondovisione.

Non è il primo momento romantico di Milano Cortina 2026, anche la statunitense Breezy Johnson (medaglia d’oro nella discesa), dopo la gara nel superG ha trovato Connor Watkins che l’aspettava con l’anello in mano per poi inginocchiarsi davanti alla campionessa olimpica di discesa e chiederle di sposarlo. Notizie “romantiche” che trovano spazio accanto a quella che nel Villagio Olimpico di Cortina le scorte di preservativi sono finite in tre giorni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione