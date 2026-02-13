Le Olimpiadi amplificano tutte le emozioni, soprattutto quelle degli atleti del biathlon e cosi il francese Quentin Fillon Maillet – medaglia d’oro con uno straordinario tempo di 22’53″1 nella sprint del biathlon, ai microfoni dei giornalisti ha annunciato l’arrivo di un figlio: “È un sogno, è una cosa straordinaria, una giornata speciale perché voglio annunciare che io e la mia compagna avremo un bambino”.

Il francese ha preceduto i norvegesi Vetle Sjaastad Christiansen (+13″7) e Sturla Holm Laegreid (+15″9), alla seconda medaglia in questi Giochi e diventato noto per aver confessato il tradimento alla fidanzata in mondovisione.

Non è il primo momento romantico di Milano Cortina 2026, anche la statunitense Breezy Johnson (medaglia d’oro nella discesa), dopo la gara nel superG ha trovato Connor Watkins che l’aspettava con l’anello in mano per poi inginocchiarsi davanti alla campionessa olimpica di discesa e chiederle di sposarlo. Notizie “romantiche” che trovano spazio accanto a quella che nel Villagio Olimpico di Cortina le scorte di preservativi sono finite in tre giorni.