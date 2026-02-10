"Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita", ha dichiarato Sturla Holm Lægreid in diretta tv durante un'intervista surreale

“Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo e tre mesi fa ho commesso l’errore più grande e l’ho tradita”. Nessun pianto per il traguardo raggiunto, nessuna gioia per la prima medaglia olimpica in carriera. Il norvegese Sturla Holm Lægreid ha sorpreso tutti dopo aver vinto il bronzo nella 20 km individuale di biathlon ad Anterselva con un’intervista a dir poco surreale, inattesa anche dalla tv norvegese che lo stava intervistando.

“È la mia prima medaglia olimpica e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il cammino. C’è però qualcuno che forse oggi non mi sta guardando – ha spiegato Lægreid dopo l’arrivo -. L’ho tradita e gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita. Probabilmente ora ci sono molte persone che mi guardano con occhi diversi, ma io ho occhi solo per lei”.

Il biatleta norvegese ha proseguito parlando ancora del rapporto con la ragazza in questione, “approfittando” della vetrina per trovare perdono: “Non so bene cosa voglio dire con questo ora, ma lo sport è passato in secondo piano negli ultimi giorni. Vorrei poterlo condividere con lei”. Il tutto con un evidente pianto di commozione. “Ho avuto la possibilità di trovare il vero amore e ho sbagliato clamorosamente. Non è necessariamente perdonabile. Ma se ciò mi dà una piccola possibilità di dirle quanto la amo, preferisco provarci sui social o in diretta TV solo per avere quella piccola chance”.

Massima riservatezza sulle generalità della ragazza: “Non dirò a nessuno chi è, perché non voglio darle ulteriore peso in mezzo a tutto questo. Probabilmente sta ancora elaborando il messaggio della settimana scorsa, ma spero che ci sia luce alla fine del tunnel per entrambi. E che possa ancora amarmi”.