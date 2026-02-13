Finiti i preservativi per gli atleti al villaggio olimpico di Cortina: “Scorte esaurite in tre giorni, chissà quando ne arriveranno altri”

I preservativi consegnati agli atleti al villaggio olimpico di Cortina, situato a Fiames, sono già terminati tutti. È l’altra faccia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: i Giochi invernali non hanno raffreddato i bollenti spiriti degli atleti. C’è chi, come la 24enne Sophia Kirkby, stella dello slittino del Team Usa, nei giorni scorsi ha lanciato un vero e proprio ‘casting’ social per trovare un appuntamento durante i Giochi. E con San Valentino alle porte, gli incontri amorosi sono aumentati, in un modo che evidentemente gli organizzatori non avevano previsto. A confermare tutto a La Stampa è stato proprio un atleta, pretendendo l’anonimato: “Le scorte sono andate esaurite in appena tre giorni, ci hanno promesso che ne arriveranno degli altri, ma chissà quando”.

Quella della distribuzione dei condom nei villaggi olimpici non è una novità, ma ormai un’usanza dei Giochi. Attilio Fontana, governatore della regione Lombardia, ha dichiarato: “La salute prima di tutto: prevenzione e buonsenso“. Proprio del governatore era stata l’iniziativa di apportare il logo della regione sulle confezioni di preservativi consegnati agli atleti nel villaggio olimpico di Milano. Gli atleti hanno promosso l’iniziativa a pieni voti. A Cortina però è emerso il problema dello scorte insufficienti. Due anni fa, a Parigi, gli sportivi avevano ricevuto 300mila preservativi (due al giorno per ciascuno).