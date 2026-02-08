“Sono dispiaciuta perché l’attesa non è stata di semplice gestione”. Un bronzo con un po’ di amaro in bocca per Sofia Goggia nella discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. Si tratta della sua terza medaglia olimpica in carriera nella disciplina dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022: “Mi manca l’ultimo colore alle Olimpiadi”, ha dichiarato ai microfoni della Rai subito dopo la sua prova: “Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane”, ha spiegato. Una gara caratterizzata da una interruzione di circa 20 minuti a causa della brutta caduta di Lindsey Vonn, una delle favorite per l’oro alla vigilia. Interruzione che ha costretto proprio Goggia a una lunga attesa. Successivamente la gara è stata sospesa nuovamente per un’altra brutta caduta, alla sciatrice di Andorra Cande Moreno, a sua volta soccorsa e trasportata in elicottero.

Alla fine il successo è andato alla campionessa mondiale in carica, la statunitense Breezy Johnson, che ha preceduto di 4 centesimi la tedesca Emma Aicher e di 58 centesimi la sciatrice azzurra. Per quanto riguarda le altre italiane Laura Pirovano si è piazzata sesta a 94 centesimi dalla vincitrice:“Sono contentissima della mia prima gara olimpica. Ero molto agitata. Sono contenta di come ho sciato, non ho spinto tanto nella parte centrale. Ho fatto tutto quello che mi sentivo di fare”, così Laura Pirovano dopo la discesa libera femminile. Gareggerà anche nel SuperG.

Federica Brignone ha chiuso invece al decimo posto a 1″19, subito davanti a Nicol Delago undicesima. La valdostana è tornata a misurarsi nella prova più attesa nel programma dello sci alpino al femminile a quasi un anno dal grave infortunio subito ai campionati assoluti: “Io sono contenta della mia performance visto come sono arrivata qui. Non ho i km e la fiducia dell’anno scorso. Fare una prestazione del genere su una pista di casa dopo quello che ho passato è già una grande manifestazione. Ora ho bisogno di calmarmi un attimo. Devo dare sollievo alla gamba. Non mi vedrete nel team combined”, ha dichiarato.