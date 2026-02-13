Un uomo di 43 anni senza fissa dimora è stato trovato senza vita a Milano, in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula (zona Ghisolfa). L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì. L’uomo, originario del Marocco, era morto da qualche giorno: il corpo era già in fase di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai mezzi di emergenza del 118.

Dall’inizio dell’anno sono sette i senzatetto morti in strada a Milano. Prima di questo caso, mercoledì 4 febbraio era stato ritrovato un altro corpo senza vita in via Dell’Aprica (zona Farini). Solo il giorno prima era stato rinvenuto il cadavere di un altro clochard: l’uomo, 60enne, era stato ritrovato in via Cassala, in un giaciglio di fortuna in cui aveva trascorso la notte.

I morti solo nel 2025, secondo i dati della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD), sono stati 414.