Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:31

Milano, trovata morta un’altra persona senza fissa dimora: la settima dall’inizio dell’anno

di Redazione Cronaca
L'uomo, 43enne originario del Marocco, era morto da giorni
Milano, trovata morta un’altra persona senza fissa dimora: la settima dall’inizio dell’anno
Icona dei commenti Commenti

Un uomo di 43 anni senza fissa dimora è stato trovato senza vita a Milano, in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula (zona Ghisolfa). L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì. L’uomo, originario del Marocco, era morto da qualche giorno: il corpo era già in fase di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai mezzi di emergenza del 118.

Dall’inizio dell’anno sono sette i senzatetto morti in strada a Milano. Prima di questo caso, mercoledì 4 febbraio era stato ritrovato un altro corpo senza vita in via Dell’Aprica (zona Farini). Solo il giorno prima era stato rinvenuto il cadavere di un altro clochard: l’uomo, 60enne, era stato ritrovato in via Cassala, in un giaciglio di fortuna in cui aveva trascorso la notte.

I morti solo nel 2025, secondo i dati della Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD), sono stati 414.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione