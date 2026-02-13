La quantità di pioggia potrebbe superare i 200 millimetri tra Sicilia Nord-Orientale e Calabria. Colpiti anche Lazio e alcune zone della Sardegna. A Roma l'acqua caduta dalla fine di gennaio ad oggi è il 36% di quella registrata in tutto il 2025

E’ in arrivo il “ciclone di San Valentino“. A lanciare l’allarme è l’Anbi, l’associazione dei consorzi di bacino, nel suo bollettino settimanale sulle risorse idriche in Italia. Infatti, secondo le previsioni dell’Ecmwf (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine), forti venti e nubifragi colpiranno nei prossimi giorni le regioni tirreniche. La quantità di pioggia potrebbe superare i 200 millimetri tra Sicilia Nord-Orientale e Calabria.

Sono attese precipitazioni superiori a 100 millimetri su tutta la costa tirrenica meridionale fino al Lazio e su alcune zone della Sardegna. I pericoli maggiori, secondo l’Anbi, derivano dalla condizione di terreni ancora zuppi per i ravvicinati eventi meteo, a partire dal ciclone Harry che ha provocato accumuli di pioggia superiori a 500 millimetri in 3 giorni.

In diversi territori, l’acqua caduta dalla fine di gennaio ad ora rappresenta buona parte del quantitativo annuo di pioggia: è il caso di Roma, che nel 2025 ha registrato un anno secco con un totale di circa 580 millimetri. Un “gap” negativo del 26,7% sulla media 2009-2024. Ma a gennaio del 2026, i 210 millimetri di pioggia caduti rappresentano un surplus del 193% circa sulla media 2009-2025, e il 36% di quanto cumulato nei 12 mesi del 2025.