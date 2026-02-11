È divenuto celebre per il ruolo di protagonista nella serie cult Dawson’s Creek. James Van Der Beek è morto oggi all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A dare l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un messaggio pubblicato su Instagram. “Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina”, ha scritto. “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e dignità. Ci sarebbe molto da raccontare sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sul valore che attribuiva al tempo. Verrà il momento per farlo. Ora chiediamo soltanto rispetto e privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. L’attore, noto anche per la sua interpretazione in Varsity Blues, era affetto da un tumore al colon-retto al terzo stadio. Lascia sei figli.

Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia benestante di lontane origini olandesi, Van Der Beek era figlio di Jim, ex giocatore professionista di baseball che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway. La passione per la recitazione sbocciò presto: a soli tredici anni interpretò Danny Zuko in una produzione locale di Grease, nella sua città natale. Dopo i primi passi a teatro, nel 1993 si trasferì a New York per sostenere provini e prese parte a produzioni off-Broadway come Finding the Sun e Shenandoah. Il debutto cinematografico arrivò nel 1995 con Angus, ma la vera svolta giunse nel 1998 con il ruolo da protagonista nella serie Dawson’s Creek. Per dedicarsi completamente al progetto, che lo rese celebre a livello internazionale, lasciò l’università, la Drew University, dove studiava grazie a una borsa di studio. La serie, andata in onda fino al 2003, lo consacrò come icona televisiva di fine anni ’90. Il suo Dawson, sensibile e idealista, divenne il simbolo di una generazione di adolescenti alle prese con i primi amori, le amicizie e le inquietudini della crescita.

Negli anni successivi Van Der Beek cercò di diversificare la propria carriera, alternando cinema e televisione. Tra i ruoli più noti, la partecipazione al video musicale Blow di Ke$ha nel 2011 e l’ingresso nel cast principale della sitcom Non fidarti della str*** dell’interno 23, dove interpretava una versione ironica di sé stesso. Nel 2014 entrò nel cast fisso di Csi: Cyber, nel ruolo di Elijah Mundo. Ha recitato anche nelle serie I miei peggiori amici e Carters Get Rich. Al cinema le ultime apparizioni sono state nei film Bad Hair (2020) e The Bad Boy and Me (2024) di Justin Wu, mentre in tv è apparso in Modern Family (2017), Pose (2018) e infine Overcompensating – L’inganno (2025).